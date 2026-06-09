본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
이재명 정부
檢개혁 자문위 “보완수사 제한적 필요…폐지땐 국민 피해” 여당에 반대
동아일보
업데이트
2026-06-09 13:44
2026년 6월 9일 13시 44분
입력
2026-06-09 12:27
2026년 6월 9일 12시 27분
조혜선 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260609/134076187/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기