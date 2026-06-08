제네바협약 가입 60주년… ‘전쟁에도 선은 있다’ 전시회

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서울 종로구 서울역사박물관에서 한 시민이 ‘전쟁에도 선은 있다’ 전시를 둘러보고 있다. 국제적십자사위원회(ICRC)와 한국의 제네바협약 가입 60주년을 기념해 마련된 이번 전시는 제네바협약의 의미와 전쟁 피해자 보호의 중요성을 조명하며, 8월 9일까지 무료로 관람할 수 있다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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