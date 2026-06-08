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사회
제네바협약 가입 60주년… ‘전쟁에도 선은 있다’ 전시회
동아일보
입력
2026-06-08 04:30
2026년 6월 8일 04시 30분
신원건 기자
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서울 종로구 서울역사박물관에서 한 시민이 ‘전쟁에도 선은 있다’ 전시를 둘러보고 있다. 국제적십자사위원회(ICRC)와 한국의 제네바협약 가입 60주년을 기념해 마련된 이번 전시는 제네바협약의 의미와 전쟁 피해자 보호의 중요성을 조명하며, 8월 9일까지 무료로 관람할 수 있다.
#서울역사박물관
#전쟁에도 선은 있다
#ICRC
#제네바협약
#60주년
#무료 관람
#종로구
#전시회
신원건 기자 laputa@donga.com
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