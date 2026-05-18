“견과류 정말 좋다”…내과 전문의가 추천한 당뇨 관리 음식

지난 14일 김태균 원장은 유튜브 채널 ‘닥터딩요’ 영상을 통해 당뇨 환자에게 좋은 음식을 추천했다. 김 원장은 “견과류가 정말 좋다”면서 효능을 강조했다.
김 원장은 “호두, 땅콩, 아몬드 등 견과류에는 오메가6가 풍부하다”면서 “가열하지 않은 오메가6는 당뇨 환자에게 좋다”고 강조했다. 그는 “땅콩버터를 섭취하는 것도 괜찮다”고 덧붙였다.
김 원장이 추천한 견과류는 탄수화물 함량이 낮고 지방, 단백질, 식이섬유가 풍부하다. 견과류를 섭취하면 식후 혈당이 급격히 오르는 현상을 방지할 수 있어서 당뇨 환자에게 도움이 된다. 견과류 내 불포화지방산, 마그네슘, 항산화 성분은 인슐린 기능을 개선하는 데 기여하기도 한다. 한편 견과류는 LDL 콜레스테롤을 줄이면서 심혈관 질환을 방지하기도 한다. 당뇨 환자는 심혈관 질환에 취약하기 때문에 견과류 섭취를 통한 예방이 중요하다.
다만 견과류는 칼로리가 높아 과다 섭취는 피하는 편이 좋다. 설탕이나 소금이 과하게 첨가된 제품보다는 본연 그대로를 살린 제품을 선택해야 하고, 하루에 약 30g 정도를 섭취하는 편이 권장된다.
한편 김 원장은 견과류 외에도 고등어를 비롯한 등푸른 생선, 엑스트라 버진 올리브유 등이 당뇨 환자의 건강 개선에 효과적이라고 밝혔다. 그는 “기름은 가열하면 안 좋다”면서 당뇨 환자는 가열한 기름 섭취를 주의해야 한다고 지적했다.
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