美, 韓에 ‘시호크 해상작전헬기’ 등 6.2조원대 군수품 판매 승인

도널드 트럼프 미국 행정부가 한국에 다목적 헬기와 아파치 공격헬기 업그레이드 프로그램 등 42억 달러(약 6조2600억 원) 상당의 군수품을 판매하기로 결정했다.
미국 국무부 산하 정치·군사국은 18일(현지 시간) 한국 정부가 요청한 MH-60R(시호크) 다목적 해상작전헬기 24대와 관련 장비에 대한 대외군사판매(FMS)를 승인했다고 밝혔다. 판매 예상 금액은 30억 달러(약 4조5081억 원)라고 전했다.
국무부는 MH-60R 판매 승인과 관련해 “한국 해군의 다목적 헬기 능력을 강화하고 적을 억제하고 신뢰할 수 있는 전력을 제공함으로써 현재 및 미래 위협에 대응할 능력을 향상시킬 것”이라고 밝혔다.
국무부는 같은날 12억 달러(약 1조8039억 원) 규모의 AH-64E(아파치) 업그레이드 프로그램을 위한 FMS 또한 승인됐다고 밝혔다. 국무부는 “한국 육군의 중형 공격 헬기 능력을 강화할 것”이라고 했다
국무부는 이번 헬기 판매건과 관련해 “인도·태평양 지역의 정치적 안정과 경제적 발전을 위한 중요한 세력인 주요 동맹국의 안보를 강화함으로써 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표를 뒷받침할 것”이라고 말했다.
다만 헬기 판매로 인한 전력 변화와 관련해서는 “해당 지역의 기본적 군사적 균형을 변화시키지는 않을 것”이라며 “미국 국방 태세에 부정적 영향이 없을 것”이라고 선을 그었다.
MH-60R 시호크는 미국 육군의 UH-60 블랙호크를 해상 작전에 맞게 개발한 기체다. 현재 해당 헬기는 한국, 미국, 호주, 일본 등에서 운용 중이다. 우리 해군은 2020년 2차 해상작전헬기 도입 기종으로 MH-60R을 선택해 2025년까지 총 12기를 도입했다. 이번 국무부의 승인은 우리 해군의 해상작전헬기 도입 후속 사업을 고려한 것이다.
AH-64E 업그레이드 프로그램은 우리 육군이 2019년까지 도입한 36기의 AH-64E 공격헬기를 현대전에 맞게 개량하는 사업이다. 이번 국무부가 승인한 수출안에는 헬기에서 무인기를 조종해 작전을 수행할 수 있는 유·무인기 구성시스템(MUM-TX)이 포함된 것으로 전해졌다. 이번 개량을 통해 우리 육군의 아파치도 미국 육군처럼 무인기를 연계해 공격·정찰 작전을 수행할 수 있을 것으로 보인다.
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