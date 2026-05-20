“트럼프 닮은 물소 신기해” 관광객 몰리는 방글라데시 농장

방글라데시에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 닮은 물소가 관광객들을 끌어모으고 있다고 영국 일간 인디펜던트가 보도했다.
인디펜던트에 따르면 방글라데시의 한 농장에 머무는 몸무게 약 700㎏ 물소 한 마리를 보기 위해 관광객들이 모이고 있다. 이 물소가 트럼프 대통령과 닮았기 때문이다. 물소 사진이 온라인에서 확산하면서 관광객들의 발걸음이 이어지는 것으로 알려졌다.
한 방문객은 “페이스북에서 이 물소의 사진을 봤을 때 트럼프 대통령과 닮아 있었다”며 “얼굴 생김새는 물론 헤어스타일까지 트럼프 대통령과 일치한다”고 말했다. 그러면서 “이 물소는 매우 온순하다”며 “그 점은 트럼프 대통령과 확실히 어울리지 않는다”고 덧붙였다.
농장주는 약 10개월 전 시장에서 이 물소를 데리고 왔다고 밝혔다. 이후 물소 사진을 찍으려는 사람들이 자신의 농장으로 몰려들고 있다고 했다. 그는 “(물소의) 머리에 난 털을 보고 농담 삼아 ‘도널드 트럼프’라고 이름을 지어줬다”고 했다.
방글라데시에서는 네타냐후 총리를 닮은 물소도 인기를 끌고 있는 것으로 전해졌다. 몸무게 약 750㎏인 이 물소는 공격적인 성향을 띄는 것으로 알려졌다. 농장 관리자는 이 물소에 대해 “매우 말썽꾸러기”라고 했다. 한 방문객은 현지 언론에 “이 물소에 대한 이야기를 듣고 이곳에 왔다”고 말했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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