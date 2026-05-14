“세금 먹는 적자” vs “월드컵도 정부 지원”

인천 ‘F1 유치’ 6·3 지선 쟁점으로
인천시가 유치를 추진 중인 세계적 자동차 경주대회 포뮬러원(F1)의 사업 타당성을 두고 공방이 벌어지고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 인천시장 후보들까지 설전에 가세하면서 선거 쟁점으로 떠오르는 분위기다.
시민단체, 사업 경제성에 의문 제기… “수입에 국비 더해 흑자 둔갑” 주장
市 “보조금 제외한 안도 검토 마쳐”… 與野 시장 후보 공방으로도 번져
13일 인천시에 따르면 시는 최근 “사업 경제성이 있다”는 내용의 ‘F1 인천 그랑프리 사전타당성 조사 용역’ 결과를 확인하고 대회 유치를 본격 추진하고 있다.
용역 결과에 따르면 2029년부터 5년간 송도에서 대회를 개최한다고 가정했을 때 비용 대비 편익(B/C) 값은 1.45로 분석됐다. 통상 B/C 값이 1 이상이면 사업성이 있는 것으로 평가된다.
또 사업 주체 입장에서 수입과 비용을 분석한 재무성 조사에서도 수익성지수(PI)가 1.07로 나타나 수익성 확보가 가능하다는 결과가 나왔다. 이번 용역은 한국산업개발연구원과 서킷 디자인 전문업체인 독일 ‘틸케’가 공동으로 수행했다.
시는 이달 중 문화체육관광부를 방문해 F1 인천 그랑프리를 공식 국제대회로 승인해줄 것을 요청하고, 대회 운영을 맡을 민간 사업자 유치를 위해 기업들과 접촉하고 있다.
하지만 일부 시민단체를 중심으로 용역 결과에 대한 의구심도 제기되고 있다. 수입은 과대 계상하고 지출은 축소해 “쪽박 사업을 대박 사업처럼 포장했다”는 게 시민단체 측 주장이다.
인천평화복지연대 등 50개 시민단체로 구성된 ‘F1 개최 반대 인천대책위원회’는 전날 보도자료를 내고 “국비와 시비 보조금을 수입 항목에 포함해 사업이 흑자인 것처럼 보이게 했지만, 보조금을 제외하면 명백한 적자 사업”이라며 “입장료 수입은 500억 원가량 부풀렸고 운영비와 개최권료도 현실보다 지나치게 낮게 잡는 등 오류가 많다”고 주장했다.
F1 유치를 둘러싼 논란은 지방선거를 앞두고 인천시장 후보 간 공방으로도 이어지고 있다.
박찬대 더불어민주당 인천시장 후보 측은 박록삼 대변인 명의 논평을 통해 “선거를 코앞에 두고 8000억 원이 투입되는 사업을 밀어붙이는 것은 시민에 대한 책임 있는 행정이 아니다”라며 “시민 세금을 투입해야만 겨우 흑자처럼 보이는 사업인 만큼 모든 자료를 즉각 공개하고 공개 검증에 응해야 한다”고 비판했다.
이에 유정복 국민의힘 인천시장 후보 측도 이상구 대변인 명의 논평을 내고 “월드컵 역시 정부 지원 없이 흑자를 내기 어렵다”며 “그럼에도 각국이 유치 경쟁에 나서는 것은 그 이상의 사회·경제적 효과가 있기 때문”이라고 반박했다. 이어 “박찬대 후보 측은 ‘아무 말 대잔치’를 즉각 중단하라”고 맞받았다.
인천시 역시 시민단체의 비판 이후 설명자료를 내고 “재무성 분석 과정에서 보조금을 포함한 안과 제외한 안을 모두 검토했다”며 “사업을 흑자처럼 꾸몄다는 주장은 사실과 다르다”고 반박했다. 또 “용역은 해외 F1 대회 사례를 참고해 진행됐으며, 수입은 부풀리고 비용은 축소했다는 주장도 사실이 아니다”라고 설명했다.
이어 “향후 민간 사업자 선정과 F1 그룹과의 협의 과정에서 수익·비용 구조를 보다 구체화할 예정”이라며 “서킷 설계 과정에서도 시민 불편이 없도록 면밀히 검토하겠다”고 밝혔다.
공승배 기자 ksb@donga.com
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