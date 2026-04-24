與, 인천 계양을 김남준-연수갑 송영길 전략공천

더불어민주당이 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐선거 2호 전략공천으로 인천 연수갑에 송영길 전 대표를, 계양을에 김남준 전 청와대 대변인을 확정했다. 계양을에서 5선을 지낸 송 전 대표를 연수갑으로 이동시키고, 계양을에는 김 전 대변인을 배치하면서 인천지역 공천을 정리한 것.
강준현 수석대변인은 23일 기자들과 만나 전략공천관리위원회에서 이같이 결정했다고 밝혔다. ‘전당대회 돈봉투 의혹’ 사건 무죄가 확정돼 3년 만에 복당한 송 전 대표는 민주당 인천시장 후보 박찬대 의원의 지역구인 연수갑에 출마하게 됐다. 연수갑은 인천에서 국민의힘이 현역인 중-강화-옹진과 동-미추홀을 다음으로 보수세가 강한 지역으로 꼽힌다. 연수갑 출마를 준비해 온 박남춘 전 인천시장은 공천을 받지 못했다. 일각에선 박 전 시장이 공공기관 등 다른 자리를 받는 방식으로 교통정리가 이뤄진 것이란 관측이 나온다.
송 전 대표는 경기지역 공천설이 거론됐지만 인천시장을 지낸 점 등을 고려해 연수갑에 공천된 것으로 풀이된다. 강 수석대변인은 “인천지역 전체 판 등을 고려했을 때 송 전 대표 공천이 적절하다는 전략적 판단이 있었다”고 했다. 송 전 대표는 소셜네트워크서비스(SNS)에 “계양에서 받은 거대한 사랑을 가슴에 품고, 연수를 넘어 인천 전체의 발전을 도모하는 더 큰 걸음을 내딛겠다”고 했다.
송 전 대표가 당선되면 2022년 4월 서울시장 선거에 출마하며 의원직을 사퇴한 지 4년여 만에 국회로 복귀한다. 8월 전당대회가 열리면 정청래 대표 연임의 대항마로 나설 가능성도 거론된다.
이재명 대통령의 핵심 측근인 김 전 대변인은 이 대통령의 직전 지역구이자 송 전 대표가 5선을 지낸 계양을에 출마하게 됐다. 김 전 대변인은 이 대통령이 성남시장 시절부터 계속 손발을 맞춰 온 ‘복심’으로 꼽힌다. 강 수석대변인은 “이 대통령의 의중을 정확히 파악하여 지역 현안을 속도감 있게 해결할 수 있는 후보”라고 말했다. 계양을은 민주당 우세 지역이라 당선 가능성이 높다는 평가가 나온다.
당은 경기지역 공천에도 속도를 낼 전망이다. 조국혁신당 조국 대표가 출마한 평택을, 추미애 의원이 1200표 차이로 이긴 험지 하남갑, 민주당 텃밭으로 여겨지는 안산갑 등 3곳의 후보를 정해야 한다. 강원도지사 선거에 불출마한 이광재 전 강원도지사(경기 성남 분당갑 지역위원장)는 하남갑에, 국민의힘과 개혁신당을 거쳐 민주당에 입당한 김용남 전 의원은 평택을에 전략공천될 가능성이 거론된다.
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