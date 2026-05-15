‘팔천피’ 찍고 7500선 급락…코스피 매도 사이드카 발동

코스피가 15일 급락하면서 매도사이드카(프로그램매매 매도호가 일시효력 정지)가 발동됐다. 이날 코스피는 사상 처음으로 8000선을 돌파했으나 외국인들의 매도 폭탄에 낙폭을 확대하며 7500선까지 밀렸다.
한국거래소는 이날 오후 1시 28분을 기해 유가증권시장에 매도사이드카가 발동됐다고 공시했다.
올해 코스피시장에서 매도 사이드카는 8차례 발동됐다. 코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 지난달 2일 이후 한 달여 만이다.
코스피 매도 사이드카는 코스피 200 선물이 5% 이상 하락해 1분 이상 지속될 경우 향후 5분간 시장의 프로그램 매도호가 효력이 정지되는 조치다.
매도사이드카 발동 당시 코스피200선물은 전일 종가보다 63.50포인트(5.09%) 급락한 1182.00였다.
코스피는 이날 사상 처음으로 8000선을 돌파한 후 하락 전환해 오후 1시35분경 4.98% 하락한 7587.35포인트까지 밀렸다.
외국인 투자자들이 유가증권시장에서 4조9000억원에 이르는 주식을 순매도하며 지수 하락을 이끌었다. 기관 역시 7000억 이상을 순매도하고 있다.
반면 개인은 5조5000억원의 순매수를 나타내고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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