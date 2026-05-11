휴가 복귀하던 특전사 중사, 화재 차량 뛰어들어 운전자 구했다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 11일 16시 47분

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육군 특수전사령부 예하 귀성부대 소속 노찬영 중사(25). 귀성부대 제공
육군 특수전사령부 예하 귀성부대 소속 노찬영 중사(25). 귀성부대 제공
육군 특수전사령부 예하 귀성부대 소속 중사가 차량 화재 현장에서 의식을 잃은 운전자를 구조한 사