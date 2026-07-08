美, 호르무즈 유조선 피격에 이란산 석유 판매 허가 취소

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 후속 협상을 진행하고 있는 가운데 호르무즈 해협에서 유조선이 피격 당했다. 이에 미국은 이란산 원유 판매 허가를 취소하는 등 제재 면체 조치를 철회했다.
AP통신 등 외신에 따르면 영국군은 7일(현지 시간) 호르무즈 해협에서 유조선 3척이 포탄 공격을 받았다고 밝혔다. 영국 해군의 해상무역운영센터(UKMTO)는 피격 당한 유조선 한 척에는 화재까지 발생했다고 전했다.
영국 당국이 제공한 위치 정보에 따르면 세 건의 공격은 모두 오만 또는 인접한 아랍에미리트 해안에서 발생했다. AP통신은 해당 선박들이 오만 인근 항로를 이용하던 중 공격을 당했을 가능성이 크다고 보도했다.
영국군의 발표 이후 미국 재무부는 지난달 이란산 석유에 대한 제재를 면제했던 60일짜리 임시 허가를 취소했다. 미 정부 당국자는 AP통신에 “이란의 행동은 용납될 수 없으며, 그에 따른 결과가 필요했기 때문에 항만 운항 허가를 취소했다”고 밝혔다.
이란 측도 관련 소식을 전했다. 이란 국영 TV는 액화천연가스(LNG) 운반선이 경고를 무시하고 공격을 받았다고 보도했다. 하지만 직접적인 공격 주체는 밝히지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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