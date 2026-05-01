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사회
초등생-어르신 함께 “분재는 이렇게…”
동아일보
입력
2026-05-04 04:30
2026년 5월 4일 04시 30분
전영한 기자
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2일 경기 고양시 덕양구 고려분재연구원에서 취미로 배우는 분재교실이 열렸다. 한 초등학생과 어르신이 함께 분재 가위로 영춘화 나뭇가지를 쳐내는 작업을 하고 있다. 분재교실은 매주 토요일 오전 10시에 열린다.
#분재
#고려분재연구원
#분재교실
#초등학생
#어르신
#취미
#고양시
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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