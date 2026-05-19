‘여왕’이 학대했나…獨사육장 호랑이, 사람 물고 탈출했다 사살돼

독일에서 호랑이 한 마리가 사람을 물고 사육장을 탈출했다가 결국 사살됐다.
18일(현지 시간) 도이체벨레(DW), 영국 BBC 등에 따르면 전날 오후 1시경 독일 동부의 작센주 슈코이디츠 사설 사육장에서 잔도칸(Sandokan)이라고 불리던 호랑이 한 마리가 72세 남성 관리자를 공격한 뒤 탈출했다.
남성은 중상을 입고 병원으로 옮겨진 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 추가 피해를 우려해 무장한 인력들을 투입했다. 이후 사건 발생 30분 만에 경찰은 인근 정원에서 호랑이를 발견했고, 실탄을 사용해 호랑이를 사살했다.
다행히 사육장에서 일하던 남성을 제외하고 다친 사람은 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 호랑이가 어떻게 사육장을 탈출했는지 조사 중이다.
잔도칸의 주인은 맹수 조련사 카르멘 찬더(52)로 알려졌다. 그는 ‘호랑이의 여왕’으로 불리며 유럽 서커스 업계에서 맹수를 이용한 서커스를 하는 것으로 널리 알려진 인물이다. 하지만 그는 3년 전부터 호랑이 폭행 등 학대 논란에 휩싸여 공연을 중단하고 사육장에서 호랑이를 돌봤다.
찬더의 사육장에는 잔도칸을 포함해 총 열 마리의 호랑이가 있는 것으로 전해졌다. 동물보호단체들은 찬더의 사육장이 600㎡ 남짓이어서 열 마리의 호랑이가 사육되는 것이 동물 학대라고 주장했다. 인근 지역에서 찬더의 사육장을 본 한 목격자는 독일 통신사 DPA에 “적절한 환경에서 (호랑이가) 사육되지 않았다”고 주장한 것으로 전해졌다.
사고 이후 토마스 드루스캇 지역 시장은 인터뷰를 통해 “사육장은 철거되고 나머지 동물들은 다른 곳으로 옮겨야 한다”며 “만약 다른 누군가 다쳤다면 어떤 일이 벌어졌을지 상상조차 할 수 없다”고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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