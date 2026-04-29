신상진 성남시장 “오리역 일대 제4테크노밸리로”…사업 방식 전환해 ‘속도전’

성남시 주도 ‘지구단위계획’ 추진
경기 성남시 분당구 오리역 일대가 인공지능(AI)과 미래 모빌리티가 결합한 첨단 산업의 거점인 ‘제4테크노밸리’로 탈바꿈한다.
용적률 최대 800% 인센티브
일자리 8만 개 창출 기대
신상진 성남시장은 29일 시청 한누리실에서 기자회견을 열고 오리역세권 개발의 구체적인 로드맵을 발표하고 사업 추진 방식의 전면 전환을 선언했다. 또 행정 절차를 대폭 간소화해 사업 실행력을 높이겠다는 의지도 표명했다.
애초 시는 국토교통부의 승인이 필요한 ‘도시혁신구역’ 지정을 검토했으나, 복잡한 중앙정부 협의 과정에서 사업이 장기화될 우려가 있다고 판단해 성남시가 직접 결정권을 갖는 ‘지구단위계획 변경’ 방식으로 추진 체계를 전면 조정하기로 했다.
신 시장은 “오리역세권 개발은 단순한 지역 정비를 넘어 대한민국 미래 성장동력을 확보하기 위한 전략적 사업”이라며 “절차를 간소화한 성남시 주도 방식으로 전환해 사업의 예측 가능성을 높이고 보다 신속하고 안정적으로 사업을 완수하겠다”라고 강조했다.
오리역세권 일대는 약 57만㎡(17만 평) 규모로, 이 가운데 농수산물유통센터와 LH 부지 등 주요 5개 핵심 부지 면적만 20만㎡에 달한다. 이는 축구장 29개, 롯데월드타워 부지의 약 2.4배에 달하는 면적이다.
성남시는 이곳에 우수한 기업들을 유치하기 위해 AI 등 첨단 산업을 도입하거나 우수한 디자인을 적용할 경우 용적률을 높여주고, 공공기여 시 최대 800%까지 용적률을 허용하는 파격적인 인센티브를 제공할 방침이다.
사업은 단계별 전략에 따라 진행된다. 우선 시유지인 농수산물유통센터와 법원·검찰청 부지를 선도사업지로 정해 AI 연구개발(R&D) 센터를 구축하고, 이후 차고지와 LH 부지 등으로 개발을 확산해 민간 투자를 유도한다. 주변 민간 사유지의 자율적 개발까지 끌어내 일대를 거대한 혁신 클러스터로 완성한다는 계획이다.
이번 개발은 성남시가 추진해 온 ‘다이아몬드형 산업벨트’를 완성하는 마지막 퍼즐로 평가받는다. 성남시는 제1 판교테크노밸리 수준의 생태계가 조성될 경우 최대 8만 3000명의 일자리가 창출되고, 연간 최대 180조 원 규모의 경제 효과가 발생할 것으로 전망하고 있다.
신 시장은 “오리역세권을 대한민국 미래 산업의 중심지로 조성해 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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