1만5900원으로 한 달간 충남-경기 여행

지역당 관광지 1곳씩, 2곳 선택
충남문화관광재단은 충남 북부권과 경기 남부권을 여행할 수 있는 베이밸리투어패스 ‘내맘대로 랜드마크 패키지’를 출시했다고 27일 밝혔다.
‘내맘대로 랜드마크 패키지’ 출시
베이밸리투어패스는 천안·아산·서산·당진·예산 등 충남 북부권과 평택·안성·화성·안산·시흥 등 경기 남부권을 하나의 관광 권역으로 묶은 상품이다.
‘내맘대로 랜드마크 패키지 빅(Big)2’는 베이밸리 10개 시군 가운데 충남과 경기에서 각각 1곳씩, 관광지 2곳을 선택해 이용할 수 있는 상품이다. 1인당 1만5900원으로 30일 동안 자유롭게 이용할 수 있다. 네이버 스마트스토어에서 구매한 뒤 모바일 티켓을 발급받아 사용하면 된다.
이용 가능한 가맹 시설은 △천안 상록랜드 △아산 레일바이크 △당진 삽교호해양테마체험관 △서산 버드랜드 △예산 내포보부상촌 △안성 남사당공연장 △화성 서해랑케이블카 △안산 선감체험마을 △시흥 해피헬스데이웰니스캠퍼스 등 20곳이다. 가맹 시설은 앞으로 추가로 확대할 예정이다.
재단은 상품 출시를 기념해 ‘빅2’ 상품 1000장을 한정으로 1매당 1만3900원에 판매한다. 충남도 관계자는 “내맘대로 랜드마크 패키지 ‘빅4’, ‘빅6’ 상품도 순차적으로 출시할 예정”이라고 말했다.
김태영 기자 live@donga.com
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