‘삼동~KTX울산역’ 행안부 중앙투자 재심사 통과

올해 상반기 중 보상 절차 착수
울산시는 ‘삼동∼KTX울산역 도로개설사업’이 행정안전부 지방재정 중앙투자 재심사를 통과했다고 27일 밝혔다. 중앙투자심사는 지방자치단체의 주요 투자사업을 사전에 검증해 재정의 효율성과 타당성을 확보하기 위한 절차다.
이 사업은 2003년 울산하늘공원 유치 당시 울주군 삼동면 주민들에게 약속한 인센티브 사업 중 하나다. 이후 울산시와 울주군이 사업비 분담을 협의하고 타당성 조사를 거쳐 2022년 중앙투자심사를 조건부로 통과했다.
하지만 2023년부터 2025년까지 기본 및 실시설계 과정에서 사업비가 크게 늘어나면서 재심사를 받게 됐다. 울산시는 이번 재심사 통과로 사업 착수를 위한 행정 절차가 마무리 단계에 들어섰다고 설명했다.
이에 따라 올해 상반기 중 편입 토지에 대한 물건 조사와 감정평가 등 보상 절차에 착수할 계획이다. 보상 진행 상황에 따라 착공 시기를 정해 울주군 삼동면 하잠리와 삼남면 신화리를 잇는 총연장 3.27km 도로를 개설한다. 총사업비는 2012억 원이며 2031년 완공을 목표로 한다.
도로가 개통되면 울산고속도로와 국도 24호선의 교통량이 분산돼 혼잡이 완화되고 이동 시간도 단축될 것으로 기대된다.
울산시 관계자는 “사업 기간 내 준공을 목표로 사업비 확보와 공정 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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