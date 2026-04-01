상계역~고속터미널 노선에도 새벽동행 자율주행버스

서울시는 ‘새벽동행 자율주행버스’ 세 번째 노선인 A148 운행을 16일 오전 3시 30분 시작한다고 15일 밝혔다.
새벽동행 자율주행버스는 일반 버스 첫차보다 30분 먼저 출발해 자율주행으로 운영된다. 2024년 A160(도봉산역∼영등포역), 올해 3월 A741(구파발역∼양재역)에 이어 세 번째로, 현재까지 누적 2만9500명이 탑승했다. 노선 번호 앞의 ‘A’는 자율주행(Autonomous driving)을 뜻한다.
신설 노선인 A148은 상계역을 출발해 미아사거리, 경동시장, 압구정역을 거쳐 고속터미널까지 22.1km 구간을 1회 왕복한다. 평일 기준 매일 오전 3시 30분 상계역에서 출발해 오전 7시 다시 상계역으로 돌아온다. 기존 148번 노선에 포함되지 않았던 상계역∼수유역 구간도 첫차 수요를 반영해 포함했다. 이용 빈도가 높은 주요 정류소 41곳에만 정차하는 급행 방식이다.
앞서 다른 자율주행버스들과 마찬가지로 안전을 위해 입석은 금지다. 좌석 승객도 안전띠를 착용해야 한다. 좌석이 없으면 추가 승객을 태우지 않는다. 승객은 버스정보안내단말기(BIT)나 버스 전면 좌석표시기를 통해 빈자리를 확인할 수 있다. 자율주행버스에는 돌발 상황에 대비해 안전 요원이 동승한다.
A148 노선은 아직 국토교통부 승인을 받지 않아 어린이보호구역에서는 당분간 안전 요원이 운전대를 잡는다. A160, A741 노선은 국토부 승인을 받아 전 구간에서 자율주행이 가능하다. 자율주행버스 운행 시 노선은 신고만 하면 되지만, 어린이보호구역이 포함된 경우에는 해당 구간에 대해 별도 승인을 받아야 한다.
시는 서비스가 안정화될 때까지 새벽동행 자율주행버스를 무료로 운영한다. 다만 승객은 승하차 시 일반 시내버스와 마찬가지로 교통카드를 단말기에 접촉해야 한다. 시는 교통카드 정보를 분석해 향후 자율주행버스 운행 전략에 활용할 예정이다.
시는 새벽 시간대 자율주행 버스를 순차적으로 확대할 계획이다. 새벽 이동 수요와 운전 기사 인력난을 함께 고려한 조치다. 이달 말 금천구청과 광화문을 오가는 A504 노선을 신설하고 이후에도 신규 노선을 추가할 예정이다.
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