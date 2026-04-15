사실혼 여성-딸 흉기로 찌르고…60대, 투신 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 10시 28분

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게티이미지뱅크
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사실혼 관계에 있는 여성과 그의 딸을 흉기로 살해하려다 미수에 그친 남성이 투신해 숨졌다.

14일 경기 광주경찰서에 따르면 이날 오후 5시 32분경 경기 광주시에 있는 한 빌라 건물에서 60대 A 씨가 사실혼 관계에 있는 50대 여성 B 씨와 그의 20대 딸 C 씨에게 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다.

이 사건으로 B 씨는 얼굴과 가슴 부위를, C 씨는 어깨 부위를 다쳐 병원에서 치료 중인 것으로 전해졌다.

A 씨는 이 같은 범행 후 자해한 뒤 건물 옥상에서 투신한 것으로 파악됐다. 신고를 받고 출동한 경찰과 소방이 그를 병원으로 이송했지만 숨졌다.

A 씨는 수년간 B 씨와 동거해 오다 지난해 12월 B 씨로부터 이별 통보를 받은 것으로 알려졌다. B 씨는 사건 당일 자신의 짐을 찾으러 A 씨 빌라에 갔다 이 같은 일을 당한 것으로 전해졌다.

경찰은 모녀를 상대로 구체적인 사건 경위를 파악하는 한편 A 씨가 사망하면서 사건을 ‘공소권 없음’으로 처리할 방침이다.

#사실혼#흉기#자해#투신
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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