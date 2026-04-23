안성재 식당 ‘모수’, 와인 바꿔치기 논란 사과…“큰 실망 드려 죄송”

안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’이 와인 바꿔치기 논란에 대해 공식 사과했다.
모수 서울 측은 23일 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 “최근 온라인 커뮤니티를 통해 알려진 사안과 관련해 머리 숙여 사과의 말씀을 올린다”고 전했다.
모수 서울은 “지난 19일, 와인 페어링 서비스 과정에서 고객님께 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안겨 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
이들은 “사안 발생 이후 고객님께 별도로 사과를 전했고 너그럽게 받아주셨으나, 저희 식당에 보내주신 기대에 비추어 볼 때 그 과정 또한 충분하지 못했다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.
이어 “안성재 셰프를 비롯한 저희 팀 모수 전원은 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “관련 서비스 전반을 점검하고 재발 방지를 약속드린다”고 덧붙였다.
끝으로 “보여주기식 사과에 그치지 않고, 진정성 있는 자세로 고객님과의 신뢰를 다시 쌓아 나가겠다”며 “모수 서울에 변함없는 신뢰와 애정을 주시는 모든 고객 분들께 다시 한 번 사과드린다”고 거듭 고개를 숙였다.
앞서 최근 한 온라인 커뮤니티에는 모수 서울에서 와인 바꿔치기를 당했다는 취지의 글이 올라와 논란이 됐다. 작성자는 와인 ‘샤또 레오빌 바르통’ 2000년 빈티지를 주문했으나, 담당 소믈리에가 2005년 제품을 서빙했으며 문제 제기 이후에도 대처와 응대가 미흡했다고 주장했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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