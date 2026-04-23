소유, 임영웅과 열애설 직접 해명 “사진 삭제돼 더 이상해져”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 23일 18시 33분

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사진=유튜브 채널 ‘오키키’ 영상 캡처
사진=유튜브 채널 ‘오키키’ 영상 캡처
가수 소유가 지난 2023년 불거졌던 임영웅과의 열애설 당시 상황을 직접 설명했다.

소유는 22일 공개된 유튜브 채널 ‘오키키’의 웹 예능 ‘아무튼 떠들러 왔는데’에 출연해 당시 열애설을 언급했다.

이날 소유는 “임영웅 씨와 열애설이 난 적이 있다”고 말하며, 당시 공항에서 우연히 만나 인사를 나눈 뒤 각자 스태프들과 따로 이동했다고 밝혔다.

이어 “식당 사장님이 임영웅 씨가 있다고 알려줬지만, 이미 인사를 한 상황이라 괜히 가면 불편할 것 같아 따로 찾아가지는 않았다”고 설명했다.

사진=유튜브 채널 ‘오키키’ 영상 캡처
사진=유튜브 채널 ‘오키키’ 영상 캡처
소유는 이후 식당 측에서 올린 사진 때문에 열애설이 커졌다고 설명했다. 해당 식당 사장은 소유, 임영웅과 각각 찍은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다. 소유는 “식당 사장님이 사진을 올렸는데 일부가 삭제되면서 더 이상해졌다”며 “지워진 건지 모르니까 오히려 의혹이 커졌다”고 말했다.

이어 “당시 기사가 엄청 나고 장난이 아니었다”며 “해명을 하고 싶었지만 내 입으로 상대 이름을 언급하는 것이 조심스러웠다. 다행히 임영웅 씨가 먼저 아니라고 말해줘서 상황이 정리됐다”고 밝혔다.

앞서 두 사람은 2023년 제주도의 한 식당에서 촬영된 사진으로 인해 열애설에 휩싸였으나 양측 모두 “우연히 동선이 겹쳤을 뿐”이라며 이를 부인했다.

#소유#임영웅#열애설#해명#사진
송치훈 기자 sch53@donga.com
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