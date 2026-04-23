소유, 임영웅과 열애설 직접 해명 “사진 삭제돼 더 이상해져”

가수 소유가 지난 2023년 불거졌던 임영웅과의 열애설 당시 상황을 직접 설명했다.
소유는 22일 공개된 유튜브 채널 ‘오키키’의 웹 예능 ‘아무튼 떠들러 왔는데’에 출연해 당시 열애설을 언급했다.
이날 소유는 “임영웅 씨와 열애설이 난 적이 있다”고 말하며, 당시 공항에서 우연히 만나 인사를 나눈 뒤 각자 스태프들과 따로 이동했다고 밝혔다.
이어 “식당 사장님이 임영웅 씨가 있다고 알려줬지만, 이미 인사를 한 상황이라 괜히 가면 불편할 것 같아 따로 찾아가지는 않았다”고 설명했다.
소유는 이후 식당 측에서 올린 사진 때문에 열애설이 커졌다고 설명했다. 해당 식당 사장은 소유, 임영웅과 각각 찍은 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다. 소유는 “식당 사장님이 사진을 올렸는데 일부가 삭제되면서 더 이상해졌다”며 “지워진 건지 모르니까 오히려 의혹이 커졌다”고 말했다.
이어 “당시 기사가 엄청 나고 장난이 아니었다”며 “해명을 하고 싶었지만 내 입으로 상대 이름을 언급하는 것이 조심스러웠다. 다행히 임영웅 씨가 먼저 아니라고 말해줘서 상황이 정리됐다”고 밝혔다.
앞서 두 사람은 2023년 제주도의 한 식당에서 촬영된 사진으로 인해 열애설에 휩싸였으나 양측 모두 “우연히 동선이 겹쳤을 뿐”이라며 이를 부인했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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