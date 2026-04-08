‘BTS 캐릭터’ ‘스타워즈’… 한강에 드론 2000대 뜬다

서울시가 10일부터 6월 5일까지 여의도·뚝섬·잠실 한강공원에서 ‘2026 한강 드론 라이트 쇼’를 개최한다. 이번 행사는 ‘서울스프링페스티벌’ 공식 프로그램으로, 드론 공연과 다양한 문화공연·체험 프로그램이 함께 진행된다.
상반기 중에는 10일과 25일, 5월 5일과 16일, 6월 5일 등 총 5회 공연이 열린다. 10일 여의도에서 열리는 첫 공연은 방탄소년단 캐릭터 ‘BT21’을 주제로 꾸며진다. 어린이날인 5월 5일에는 잠실 한강공원에서 드론 2000대를 활용한 공연과 ‘스타워즈’ 테마 이벤트가 진행된다. 이후에도 ‘빛의 정원’ 등 다양한 주제의 공연이 이어질 예정이다.
쇼는 오후 8시 30분부터 약 15분간 진행된다. 본 공연 이후에는 드론 300대를 활용한 미니 공연이 추가로 이어진다. 공연 전후로 버스킹 등 문화예술 공연을 함께 즐길 수 있다.
무료 행사로 한강공원 인근 어디에서나 관람할 수 있다. 다만 공연 당일 교통 혼잡이 예상돼 대중교통 이용을 권장한다고 시는 밝혔다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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