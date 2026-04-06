슈퍼주니어 콘서트장 ‘객석 펜스’ 무너져 관객 3명 추락

슈퍼주니어 데뷔 20주년 콘서트에서 객석의 안전 펜스가 무너져 관객이 추락하는 사고가 발생했다.
6일 SM엔터테인먼트에 따르면, 전날 서울 송파구 케이스포(KSPO) 돔에서 열린 ‘슈퍼쇼 10’(SJ - CORE in SEOUL) 공연 중에 객석 옆 펜스가 붕괴됐다. 이 사고로 관객 3명이 아래로 떨어졌다.
사고는 마지막 앙코르 무대 중에 일어났다. 멤버 려욱이 팬들과 소통하기 위해 객석으로 가까이 가자, 손을 내민 팬들이 펜스 쪽으로 몰리면서 시설물이 무게를 견디지 못하고 무너졌다.
려욱은 현장에서 직접 안전요원을 부르는 등 상황 수습을 도왔으나, 충격을 받아 엔딩 무대에는 오르지 못했다.
부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았다. 이들은 염좌 및 타박상으로 약 2주간의 안정이 필요하다는 진단을 받았다.
SM은 공식 입장을 내고 “이번 사고로 피해를 입으신 분들과 가족분들께 깊이 사과드린다”며 “공연 주최사로서 무거운 책임을 통감하며, 부상당한 관객들이 완전히 회복될 때까지 치료 지원 등 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
또 “향후 동일한 사고가 발생하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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