[도봉구]폐건전지-종이팩 가져오면 종량제-생활용품 바꿔준다

폐휴대폰 1대당 종량제봉투 3장
서울 도봉구가 재활용품 보상교환 사업을 구민들에게 안내하고 나섰다. 주민들의 자원순환 참여를 확대하고 재활용 가능 자원의 회수율을 높이기 위해서다.
종이팩 1.5kg은 화장지 1롤 교환
재활용품 보상교환 사업은 가정에서 발생하는 폐자원을 주민이 동 주민센터로 직접 가져오면 종량제봉투나 생활용품으로 교환해주는 사업이다.
교환 기준은 폐건전지 10개당 종량제봉투 10L(리터) 1장, 폐휴대폰 1대당 종량제봉투 10L 3장이다. 폐보조배터리는 1개당 종량제봉투 10L 1장, 종이팩 1.5㎏은 화장지 1롤로 바꿔준다. 단 종이팩은 내부를 깨끗이 씻은 뒤 펼쳐서 건조한 상태로 가져와야 한다.
수거한 폐건전지와 폐휴대폰 등은 전문 재활용 업체를 통해 안전하게 처리되며 종이팩은 재생 화장지 등의 원료로 재활용된다.
구는 이번 사업 시행으로 구민들의 생활 속 재활용 실천을 유도하고 올바른 분리배출 문화를 확산할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 구는 지난해 총 3만1420㎏의 폐건전지를 수거해 ‘2025년 폐건전지 수거실적 우수자치구’로 선정됐다.
구 관계자는 “생활 속 작은 실천이 환경을 지키는 큰 힘이 된다”라며 “앞으로도 주민들이 쉽게 참여할 수 있는 다양한 자원순환 정책을 추진해 나가겠다”라고 말했다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
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