보컬 전공 경쟁률 전국 최상위…미용-공연예술 특성화 통했다

서울 성북구에 위치한 서경대학교(총장 김범준)는 실용 중심 교육과 학과 특성화를 기반으로 문화예술 분야를 비롯한 다양한 영역에서 경쟁력을 높이며 주목받고 있다. 특히 미용예술대학과 공연예술대학은 전국적으로 높은 인지도를 바탕으로 매년 많은 지원자가 몰리는 대표적인 단과대학으로 자리매김했다.
최근 대학 교육 현장에서는 학령인구 감소와 입시 환경 변화 속에서 경쟁력의 핵심 요소로 ‘학과 특성화’가 강조되고 있다. 단순히 다양한 학과를 운영하는 것을 넘어 각 분야에서 전문성과 차별성을 갖춘 교육 모델이 중요해지고 있기 때문이다. 이러한 흐름 속에서 서경대는 각 학과의 특성과 산업 수요를 반영한 교육과정을 통해 실무형 인재 양성에 힘쓰며 차별화된 경쟁력을 구축하고 있다.
서경대 미용예술대학은 국내 미용·뷰티 분야에서 높은 인지도를 갖춘 대표적인 전문 교육기관으로 평가받고 있다. 헤어디자인, 메이크업디자인, 피부미용, 뷰티테라피 등 세분화된 전공 교육과정을 운영하며 학생들이 뷰티 산업 및 이론, 실무 전반에 대한 전문성을 갖추도록 돕고 있다. 특히 현장 경험이 풍부한 교수진의 실습 중심 교육과 지도는 학생들이 졸업 이후 산업 현장에서 곧바로 활동할 수 있는 역량을 키우는 데 중요한 역할을 하고 있다.
학생들은 다양한 실습수업과 프로젝트를 통해 창의적인 스타일링 감각과 기술력을 동시에 발전시키고 있으며 국내외 미용대회 참가와 산업체 협력 프로그램 등을 통해 실무 경험도 쌓고 있다. 이러한 교육 환경은 미용예술대학이 매년 높은 지원 경쟁률을 기록하는 이유로 꼽힌다.
서경대 공연예술대학 역시 대학의 대표적인 경쟁력 가운데 하나로 꼽힌다. 연기, 연출, 모델연기, 무대기술, 무대패션, 뮤지컬 등 공연 분야 전문 교육을 통해 실무형 인재를 양성하고 있으며 이론과 실습을 균형 있게 결합한 교육과정을 운영하고 있다. 특히 학생들이 현장 실무형 프로젝트 시스템 등 실제 공연 제작 과정에 참여할 수 있는 다양한 실습 프로그램과 공연 활동을 통해 현장 경험을 쌓도록 지원하고 있다.
서경대학교는 미용·공연예술대학 외에도 실용주의 교육 철학을 바탕으로 다양한 학과에서 특성화 교육을 추진하며 경쟁력 있는 전공을 운영하고 있다.
실용음악 분야에서는 실용음악학부 보컬전공이 매년 전국 최상위권 경쟁률을 기록하며 높은 관심을 받고 있다. 기악, 작곡, 싱어송라이터 전공 역시 높은 경쟁률을 유지하며 실용음악 교육 분야에서 신흥 강자로 자리매김하고 있다. 공공행정 및 경찰행정 전공은 공무원 시험의 높은 합격률로 주목받고 있다. 체계적인 시험 준비 프로그램과 교수진의 밀착 지도가 성과로 이어졌다는 평가다. 영화영상학과는 ‘1인 1작품 제작 시스템’을 통해 학생들이 직접 영화와 영상 콘텐츠를 제작하는 교육을 진행하며 창작 역량을 키우고 있다. 2008년 서울 지역 최초로 개설된 군사학과는 차별화된 교육 프로그램으로 주목받고 있다. 모든 학생이 복수전공을 이수해 졸업 시 군사학사와 일반학사 두 개의 학위를 취득할 수 있으며 재학생 전원에게 기숙사가 제공된다. 군 가산 복무 지원금과 해외연수 기회 등 다양한 지원 제도도 마련돼 있어 학생들의 안정적인 학업과 진로 설계를 돕고 있다.
서경대학교는 문화예술 분야뿐 아니라 IT와 금융 분야에서도 높은 교육 성과를 보이고 있다. 컴퓨터소프트웨어, AI빅데이터, 인텔리전트컴퓨팅, 인텔리전트디바이스 전공은 전국 대학 유사 학과 대비 월등한 80%대의 취업률을 기록하고 있다. 다수의 연구실과 전용 실습실을 갖춘 교육 환경 속에서 20여 명의 전임교수가 실습과 프로젝트 중심 수업을 진행하며 학생들의 실무 역량을 강화하고 있다. 파이낸스앤테크전공 역시 실무 중심 금융 전문가 양성 교육으로 주목받고 있다. 우리나라 최초의 실무 중심 금융 전문 인력 양성 교육기관으로 전국 동일 계열 취업률 상위권을 유지하고 있다.
서경대학교는 학과 특성화를 기반으로 산학협력과 현장 중심 교육도 적극 확대하고 있다. 기업 및 산업체와의 협력 프로그램을 통해 학생들은 실제 산업 환경을 경험할 수 있으며 다양한 현장 실습과 프로젝트 수업을 통해 실무 능력을 높이고 있다. 특히 문화예술 분야에서는 공연 제작, 콘텐츠 기획, 뷰티 산업 프로젝트 등 다양한 형태의 실습 교육이 이뤄지고 있다. 이러한 교육 방식은 학생들이 졸업 이후 산업 현장에서 빠르고 자연스럽게 적응하도록 돕는 중요한 기반이 되고 있다.
학과 경쟁력이 곧 대학 경쟁력으로 이어지는 시대. 서경대는 문화예술을 비롯한 다양한 특성화 학과를 중심으로 실용 교육 기반 대학으로서의 입지를 더욱 공고히 해 나가고 있다.
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