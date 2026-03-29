올해 로스쿨 합격생 10명 중 6명이 SKY 출신

2026학년도 로스쿨(법학전문대학원) 합격생 1856명 중 58.7%(1090명)가 이른바 ‘SKY’(서울대 고려대 연세대) 출신인 것으로 분석됐다.
29일 종로학원의 전국 22개 로스쿨 합격자 출신 대학 분석 결과에 따르면 대학 출신별로 서울대가 23.1%로 가장 많았고 △고려대(20.2%) △연세대(15.5%) △성균관대(7.7%) △이화여대(4.0%) 순이었다. 전국 로스쿨은 25곳이지만 자료를 공개 안 한 경북대 동아대 영남대는 제외됐다.
자교 출신 합격률은 서울대가 61.8%로 가장 높았다. 다음은 △고려대(44.4%) △경희대(35.4%) △연세대(33.3%) △성균관대(32.6%) 등이었다. SKY 로스쿨 합격생 중 77.9%는 인문계열이었다. 특히 경영학과나 경제학과 출신이 다수였다. 서울대는 경영학과 17.8%, 경제학과(부) 17.1% 출신이 많았고 고려대는 사회계열 21.0%, 경영계열 20.2% 순이었다. 연세대는 정치외교학과 14.4%, 경영학과 11.4% 등이 많았다.
SKY 대학의 로스쿨 합격자 중 자연계열은 14.2%였다. 2018학년도 8.0%이었지만 최근 5년간은 2022학년도 16.9%, 2023학년도 13.8%, 2024학년도 11.6%, 2025학년도 17.1% 등으로 높은 편이었다.
최예나 기자 yena@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0