셀트리온 송도 공장서 누수 수리하던 일용직, 2층서 추락사

셀트리온 공장에서 배관 누수 수리 작업을 하던 20대 남성이 추락해 숨졌다.
22일 인천소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시 4분경 인천시 연수구 송도동 셀트리온 공장 2층에서 20대 A 씨가 약 3m 아래로 떨어졌다.
A 씨는 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으면서 119 구급대에 의해 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
당시 A 씨는 공장 천장에서 배관 누수 작업을 하던 중 밟고 있던 패널이 깨지면서 사고를 당한 것으로 조사됐다.
고용당국은 즉각 작업 중지 명령을 내리고, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 여부에 대해 조사할 방침이다.
경찰 관계자는 “A 씨는 일용직 노동자로 추정되고 안전 장치를 제대로 했는지 등은 수사할 예정”이라며 “A 씨의 시신 부검을 국립과학수사연구원에 의뢰할 예정”이라고 전했다.
셀트리온은 같은 날 홈페이지를 통해 입장문을 내고 “송도 캠퍼스 내 작업 중 발생한 사고로 유명을 달리한 협력업체 근로자에게 깊은 애도를 표한다”며 “향후 밝혀질 사고 원인이나 조사 결과와는 별개로, 유가족분들과 슬픔을 함께 하며 사고 수습 과정에서 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
이어 “이번 사고와 관련해 기관의 사고 수습 및 원인 파악을 위한 조사에 성실히 임하고 있으며, 향후 이러한 사고가 재발하지 않도록 최선의 노력을 다할 방침”이라고 했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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