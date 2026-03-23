본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
경찰·노동부, 대전 화재 업체 본관 등 압수수색
동아일보
업데이트
2026-03-23 09:41
2026년 3월 23일 09시 41분
입력
2026-03-23 09:35
2026년 3월 23일 09시 35분
김예슬 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260323/133583824/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
22일 대전 대덕구 안전공업 화재현장에서 소방 관계자들이 현장을 둘러보고 있다. 2026.03.22 대전=뉴시스
대전 자동차 부품 제조 공장 화재와 관련해 경찰이 23일 강제 수사에 착수했다.
대전경찰청은 이날 오전 9시부터 경찰(40명)과 대전지방 고용노동청(20명)이 합동으로 압수수색 영장을 집행 중이라고 밝혔다.
압수수색 대상은 화재가 발생한 대덕구 문평동의 안전공업 본관 건물과 대덕구 대화동 공장이다.
경찰은 확보한 자료를 토대로 화재 원인과 안전관리 책임 여부를 집중 수사할 예정이다.
20일 오후 1시 17분경 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서 화재가 발생해 14명이 숨지고 60명이 다치는 등 총 74명의 사상자가 발생했다.
#대전
#자동차 부품
#제조 공장
#화재
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
박주민 “鄭, 더러운 손 잡아”… 정원오측 “국힘 같은 공세”
2
경기지사 본경선 진출 추미애, 법사위원장 사임
3
고양이 사체 옆에 뼈만 남은 딸아이…20대 친모는 뭘하고 있었나[더뎁스]
4
‘北 서열 2위’ 최룡해 퇴진…최고인민회의 새 수장에 조용원
5
“불타는 차 안, 아내의 마지막 눈빛 선한데”…산불 1년, 남겨진 사람들[더뎁스]
6
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
7
식초 먹으면 기억력 좋아진다
8
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
9
유럽 거장 명작 52점 한눈에… “국내서 평생 다시 못 볼 전시”
10
“집주인 말만 믿었다간”…전세 계약 전 반드시 확인할 5가지
1
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
2
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
3
‘공천 잡음’ 대구 간 장동혁 “당대표인 제 책임…공정 경선 돼야”
4
홍준표, 김부겸 지지자에 “대구, 李정부 도움받지 않으면 안 돼”
5
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
6
[천광암 칼럼]유시민의 ABC론과 ‘예송 논쟁’
7
박주민 “鄭, 더러운 손 잡아”… 정원오측 “국힘 같은 공세”
8
李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
9
경기지사 본경선 진출 추미애, 법사위원장 사임
10
이란 “적국 연계된 선박 아니면 호르무즈 통과”…갈라치기 전술?
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
박주민 “鄭, 더러운 손 잡아”… 정원오측 “국힘 같은 공세”
2
경기지사 본경선 진출 추미애, 법사위원장 사임
3
고양이 사체 옆에 뼈만 남은 딸아이…20대 친모는 뭘하고 있었나[더뎁스]
4
‘北 서열 2위’ 최룡해 퇴진…최고인민회의 새 수장에 조용원
5
“불타는 차 안, 아내의 마지막 눈빛 선한데”…산불 1년, 남겨진 사람들[더뎁스]
6
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
7
식초 먹으면 기억력 좋아진다
8
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
9
유럽 거장 명작 52점 한눈에… “국내서 평생 다시 못 볼 전시”
10
“집주인 말만 믿었다간”…전세 계약 전 반드시 확인할 5가지
1
경동시장 찾은 한동훈 “국힘, 숙청·징계 전문 정당 돼”
2
이정현, 주호영·이진숙 컷오프…朱 “절대 수용 못해” 李 “재고 요청”
3
‘공천 잡음’ 대구 간 장동혁 “당대표인 제 책임…공정 경선 돼야”
4
홍준표, 김부겸 지지자에 “대구, 李정부 도움받지 않으면 안 돼”
5
김예지, 손으로 점자 읽으며 17시간 넘게 필버…세 번째 긴 기록
6
[천광암 칼럼]유시민의 ABC론과 ‘예송 논쟁’
7
박주민 “鄭, 더러운 손 잡아”… 정원오측 “국힘 같은 공세”
8
李, 다주택 공직자 부동산 정책 논의서 배제 지시
9
경기지사 본경선 진출 추미애, 법사위원장 사임
10
이란 “적국 연계된 선박 아니면 호르무즈 통과”…갈라치기 전술?
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘러 게이트 수사’ 뮬러 숨지자, 트럼프 “기쁘다”
권양숙 여사, 검찰개혁 보고받고 눈물 흘리며 “대표님 안아보고 싶다”
“하루 몇 번 먹었나 보니”…이 음식, 심장·뇌졸중 위험 67%↑
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0