[강남구] 강남구, ‘운동-마음-관계-식습관’ 힐링 특강

서울 강남구가 3월부터 6월까지 총 4회에 걸쳐 강남힐링센터(개포)에서 분야별 명사를 초청한 힐링 특강을 개최한다. 첫 강연은 지난 13일 ‘식습관’을 주제로 박찬일 요리 연구가가 몸을 치유하는 음식과 행복한 기억에 관한 이야기를 들려줬다.
4월 10일에는 ‘퇴근길 클래식 수업’의 저자인 나웅준 트럼펫 연주가가 ‘마음 습관’을 주제로 힐링을 위한 좋은 도구로서 클래식이 주는 즐거움과 여유에 대해 알려준다. 5월 29일에는 ‘운동 습관’을 주제로 이향란 약사를 초청한다. ‘동안 약사’로 유명한 그녀는 약과 운동, 건강과 자기 관리에 대한 노하우를 나눈다. 마지막 강연은 6월 19일 ‘관계 습관’ 강연이다. ‘무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법’의 저자인 정문정 작가가 관계에서 어려움을 겪는 이를 위한 부드럽고 명확한 표현법을 공유한다.
각 강연일 10일 전부터 강남힐링센터 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 강남힐링센터 카카오톡 채널에 가입하면 특강 안내를 비롯해 다양한 프로그램 소식을 빠르게 받아볼 수 있다.
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