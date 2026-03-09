‘BTS 공연’ 요금표 미게시 숙박업소 등 18곳 적발

21일 광화문 일대에서 열리는 BTS 컴백 공연을 앞두고 서울시가 주변 숙박업소를 점검한 결과 숙박요금표를 게시하지 않은 업소들이 대거 적발됐다. 서울시는 공연을 앞두고 숙박요금 과다 청구나 불법 영업 등을 막기 위해 공연 당일까지 집중 점검을 이어갈 계획이다.
서울시 민생사법경찰국은 지난달 25일부터 4일까지 서울 종로구와 중구, 서울경찰청과 함께 광화문 인근 일반·관광호텔 등 숙박업소 83곳을 불시 점검한 결과 18곳을 적발했다고 밝혔다. 점검 항목은 숙박요금표와 영업신고증 게시 여부, 게시 요금 준수 여부 등이다. 공중위생관리법에 따르면 숙박업자는 영업신고증을 업소 내부에, 숙박요금표는 접객대에 게시해야 하며 표시된 요금을 준수해야 한다.
적발된 업소는 숙박요금표나 영업신고증을 게시하지 않은 채 영업하거나 업소별 요금표를 부착하지 않은 사례 등이었다. 서울시는 적발된 업소를 차례대로 입건해 수사를 진행할 예정이다. 수사 결과에 따라 최대 6개월 이하 징역 또는 500만 원 이하 벌금형이 부과될 수 있으며 관할 자치구에는 개선명령이나 영업정지 등 행정처분도 요청할 계획이다.
서울시는 공연 당일까지 시민 제보도 병행해 단속을 이어갈 방침이다. 오피스텔 등 불법 숙박 영업이나 숙박요금 미게시, 게시 요금 미준수 등은 서울시 ‘응답소’나 스마트 불편신고 애플리케이션(앱) 등을 통해 신고할 수 있으며 중요 증거를 첨부한 제보에는 최대 2억 원의 포상금이 지급된다. 변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “공연을 보기 위해 찾은 관광객들이 피해를 겪지 않도록 숙박시설 불법 영업 점검을 지속하겠다”고 말했다.
댓글 0