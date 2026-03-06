울산 올 첫 추경 1449억… AI-민생 투자

도시-안전에 가장 많은 651억 원
울산시가 지역경제에 힘을 보태기 위해 올해 첫 추가경정예산으로 1449억 원을 편성했다.
미래 산업-경제엔 270억 원 편성
울산시는 5일 2026년 제1회 추경예산안을 마련했다고 밝혔다. 일반회계 1170억 원, 특별회계 279억 원을 각각 늘린 것이다. 재원은 보통교부세 804억 원과 내부 유보금 249억 원 등이다.
이번 추경안이 확정되면 울산시의 올해 전체 예산은 5조6446억 원에서 5조7895억 원으로 증가한다.
분야별로 보면, 인공지능(AI) 등 미래 산업과 경제 분야에 270억 원을 편성했다. 지역 주도형 AI 대전환 사업에 111억 원, 국내외 기업 투자 지원에 50억 원, 소형 수소추진선박 기술개발과 실증에 35억 원을 각각 배정했다.
민생·복지 분야에는 285억 원이 반영됐다. 울산사랑상품권 발행에 89억 원, 동구 청소년복지시설 건립에 20억 원을 투입한다. 어린이집 보육료와 조리원 인건비 지원에는 6억7000만 원, 참전명예수당 인상에는 6억6000만 원을 편성했다.
도시·안전 분야에는 가장 많은 651억 원이 들어간다. 무거동·전하2동·방어동 노후주거지 정비에 85억 원, 산림재난대응센터 건립 등 산불 대응에 84억 원, 공업탑로터리 교통체계 개선에 55억 원을 투입한다. 장생포 고래마을 관광경관 개선에는 35억 원이 배정됐다.
정원·녹지 분야에는 170억 원이 편성됐다. 국제정원박람회장 진·출입로 정비에 20억 원, 국산 목재 목조건축 실연사업에 18억 원, 태화강 공중대숲길·수상정원 조성에 15억 원 등을 투입한다.
김두겸 울산시장은 “산업 대전환을 이끌고 시민 안전과 민생을 지키는 데 초점을 맞췄다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
