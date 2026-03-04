“고창으로 휴가오면 여행비 드려요”

郡, ‘지역사랑 휴가 지원사업’ 선정
전북 고창군이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 ‘지역사랑 휴가 지원사업’ 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다. 여행 경비 일부를 지원하는 방식으로 운영되는 이 사업은 관광객의 지역 체류와 소비를 유도해 지역경제 활성화와 지방 소멸을 막기 위해 추진 중이다.
풍부한 자원에 체류형 관광 승부
고창군은 고인돌 유적과 고창 갯벌 등 유네스코 세계유산을 비롯한 풍부한 관광 자원과 선운산, 고창읍성, 명사십리 등 체류형 관광 기반을 관광객의 체류와 소비로 연결하는 정책 필요성을 인정받아 공모에 최종 선정됐다. 이번 공모에 도내에서는 고창군이 유일하게 이름을 올렸다.
고창군은 준비를 거쳐 다음 달 중 이 사업을 시작할 계획이다. 온라인 기반 신청 및 정산 시스템을 구축하고, 지역사랑상품권과의 연계를 통해 편의성을 높인다. 또 부정수급 방지 및 사업 운영의 투명성도 확보한다. 사전 홍보와 가맹점 확대로 사업 효과를 높일 방침이다.
고창군은 이 사업이 관광객 체류 시간 증가, 지역 내 소비 확대, 관광객 재방문 유도, 지역경제 선순환 구조 구축 등 체류형 관광 기반이 강화에 도움이 될 것으로 기대한다.
고창군 관계자는 “이번 선정은 고창군 관광 정책의 방향성과 가능성을 인정받은 의미 있는 성과”라며 “관광객 방문이 지역 내 체류와 소비로 이어지는 구조를 만들어 지역경제 활성화에 도움이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.
