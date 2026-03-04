본문으로 바로가기
사회
아이와 웃는 지금이 기적같은 순간
동아일보
입력
2026-03-04 04:30
2026년 3월 4일 04시 30분
변영욱 기자
프린트
3일 오후 서울 종로구 교보생명 외벽 광화문글판에 김소연 시인의 수필 ‘한 글자 사전’에서 가져온 “봄, 우리가 가장 잘 아는 기적”이라는 문구가 걸려 있다. 광화문글판은 1991년부터 희망과 사랑의 메시지를 전해 오고 있다.
#광화문글판
#김소연 시인
#수필
#한 글자 사전
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
