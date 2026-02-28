이동국 딸 설아 폭풍성장…“천진난만 소녀, 벌써 중학생”

전 국가대표 축구선수 이동국 아내 이수진 씨가 셋째 딸 설아 양의 사진을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리며 “천진난만한 소녀가 벌써 중학생이 됐다”고 전했다.
이동국의 아내 이수진 씨는 이달 26일 자신의 SNS에 설아 양의 사진을 올렸다. 사진 속 설아 양은 드레스를 입고 모델과 같은 자세를 취하고 있다.
이 씨는 사진과 함께 “종일 거울 보고, 먹고 또 거울 보고, 자고 일어나 또 거울 보는…세상 걱정이라고는 1도 없는 이 천진난만한 소녀가 벌써 중학생이 되었다는 게 봐도 봐도 믿기지 않네요”라고 했다.
이어 “이렇게 아무 걱정 없이 웃고, 꾸미고, 꿈꾸는 시간이 나에게도 있었던 것 같은데”라며 “지금 설아에게 세상에서 제일 중요한 일. 그저 이 순간을 마음껏 즐기길”이라고 덧붙였다.
한편 이동국과 미스코리아 출신 이수진 씨는 지난 2005년 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
