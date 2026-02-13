설연휴 앞 인천공항 출국 인파 북적

설 연휴를 앞두고 12일 오전 인천국제공항 제1터미널 출국장이 이용객들로 북적이고 있다. 인천국제공항공사는 설 연휴 기간을 포함한 13일부터 18일까지 약 122만 명의 이용객이 공항을 찾을 것으로 전망했다.

인천=박형기 기자 oneshot@donga.com
