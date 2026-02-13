본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
설연휴 앞 인천공항 출국 인파 북적
동아일보
입력
2026-02-13 04:30
2026년 2월 13일 04시 30분
박형기 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260213/133358234/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
설 연휴를 앞두고 12일 오전 인천국제공항 제1터미널 출국장이 이용객들로 북적이고 있다. 인천국제공항공사는 설 연휴 기간을 포함한 13일부터 18일까지 약 122만 명의 이용객이 공항을 찾을 것으로 전망했다.
#설 연휴
#인천국제공항
#이용객
#여행객
인천=박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
‘수면제 드링크’ 먹인뒤 깨어나자 2배로 늘려… 2차 범행 男 숨져
2
두번 넘어진뒤 완벽런…최가온, 韓설상 최초 금메달
3
88년 전통 ‘갤럽’ 지지율 조사 폐지… 트럼프 ‘36% 쇼크’ 후 전격 중단
4
‘♥한영’ 박군, 땡잡았다
5
[사설]대통령 만나자더니 1시간 전 “못 간다”… 이런 野 대표 있었나
6
국힘 공관위원장에 ‘호남 출신’ 이정현 前의원 내정
7
트럼프 “韓에 석탄 수출 늘릴 무역합의”… 韓 “팩트시트 없는 내용”
8
여야대표 회동 무산된 李, 참모들과 ‘삼계탕 오찬’
9
‘고수익 해외취업’ 속아 우크라 최전선에…케냐 외무, 러시아 방문 예정
10
“이재용 회장만 허리 꼿꼿”…안현모가 밝힌 APEC 비하인드
1
장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의
2
조희대 “재판소원 국민에 엄청난 피해”…與 강행처리에 반기
3
장동혁 “등 뒤에 칼 숨기고 악수 청하는데 응할 수 없어”
4
“징역 7년” 선고 순간, 이상민 미소…방청석선 “아빠 사랑해”
5
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
6
鄭, 김어준 업고 합당 패착… 張, 고성국·전한길 입김에 ‘절윤’ 외면
7
정청래 “대통령에게 무례한 건 국민에 대한 무례”
8
[사설]대통령 만나자더니 1시간 전 “못 간다”… 이런 野 대표 있었나
9
“김건희 입니다…죄 많은 저에게도 사랑 주시는 분들” 옥중편지
10
이상민 前장관 징역 7년 선고…“단전단수 지시, 내란 가담”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
‘수면제 드링크’ 먹인뒤 깨어나자 2배로 늘려… 2차 범행 男 숨져
2
두번 넘어진뒤 완벽런…최가온, 韓설상 최초 금메달
3
88년 전통 ‘갤럽’ 지지율 조사 폐지… 트럼프 ‘36% 쇼크’ 후 전격 중단
4
‘♥한영’ 박군, 땡잡았다
5
[사설]대통령 만나자더니 1시간 전 “못 간다”… 이런 野 대표 있었나
6
국힘 공관위원장에 ‘호남 출신’ 이정현 前의원 내정
7
트럼프 “韓에 석탄 수출 늘릴 무역합의”… 韓 “팩트시트 없는 내용”
8
여야대표 회동 무산된 李, 참모들과 ‘삼계탕 오찬’
9
‘고수익 해외취업’ 속아 우크라 최전선에…케냐 외무, 러시아 방문 예정
10
“이재용 회장만 허리 꼿꼿”…안현모가 밝힌 APEC 비하인드
1
장동혁, 오늘 靑오찬 전격 불참…‘법사위 단독처리’ 등 항의
2
조희대 “재판소원 국민에 엄청난 피해”…與 강행처리에 반기
3
장동혁 “등 뒤에 칼 숨기고 악수 청하는데 응할 수 없어”
4
“징역 7년” 선고 순간, 이상민 미소…방청석선 “아빠 사랑해”
5
[김순덕 칼럼]이재명 대통령은 격노하지 않았다
6
鄭, 김어준 업고 합당 패착… 張, 고성국·전한길 입김에 ‘절윤’ 외면
7
정청래 “대통령에게 무례한 건 국민에 대한 무례”
8
[사설]대통령 만나자더니 1시간 전 “못 간다”… 이런 野 대표 있었나
9
“김건희 입니다…죄 많은 저에게도 사랑 주시는 분들” 옥중편지
10
이상민 前장관 징역 7년 선고…“단전단수 지시, 내란 가담”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
반청 87명 참여 ‘李대통령 공소취소 모임’ 출범
독감 백신 맞았더니 치매 위험↓…생물학적 근거는 무엇?[노화설계]
삼성전자, 최고 성능 HBM4 세계 첫 양산-출하
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0