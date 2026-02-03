눈 안 아프게… 바람으로 만드는 길

  • 동아일보

글자크기 설정


입춘(立春)을 이틀 앞둔 2일 대전 지역에 눈이 내린 가운데, 유성구의 한 아파트에서 관리원들이 밤새 쌓인 눈을 치우고 있다.

#입춘#대전#눈#유성구#아파트#관리원
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스