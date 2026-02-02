표본 속 멈춘 봄, 사진으로도 남길래요

  • 동아일보

1일 광주 남구 광주시립겨울수목원에서 열린 식물표본 전시 ‘봄을 품은 투명한 겨울’을 찾은 관람객들이 특수 보존기법인 솔리디움 공예와 레진 공예 기법으로 액자 형태로 제작된 식물표본을 감상하고 있다.

#광주#광주시립겨울수목원#식물표본#전시#봄을 품은 투명한 겨울
박영철 기자 skyblue@donga.com
트렌드뉴스

