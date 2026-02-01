‘판 커진 6·3 지선’ 본격 레이스 점화…변수 속출·판세 요동

광주·전남, 단체장 등 400여 명 선출…현직 행보는 ‘특별법 이후로’
6·3 지방선거가 예비후보 등록을 시작으로 120일 간의 본격 레이스에 오른다.
행정통합과 합당 등 대형 이슈가 속출하면서 판세가 요동치고 공천 룰이나 선거 규정 변경 등 변수도 적잖아 예측이 쉽지 않은 안개 정국이 이어지고 있다. ◆통합 단체장·교육감 등 400여 명 선출…예비후보 등록
1일 광주·전남 지역 정가에 따르면 6·3 지선에선 통합 단체장과 교육감 각 1명, 기초단체장 27명, 광역의원 84명, 기초의원 316명 등 모두 429명이 선출되고, 첫 단추인 예비후보 등록은 선거 120일 전인 2월3일부터 광역단체장·교육감을 필두로 시작된다. 본선거 후보등록은 5월14~15일, 공식선거운동은 5월21일부터 13일간, 사전투표는 5월29일부터 이틀 간 각각 실시된다.
현직인 광주시장과 전남지사는 통합특별법 통과에 집중해야 하는 상황이어서 2월 말 국회 통과 여부를 지켜본 뒤 후보등록을 결정할 예정이다. 현행법상 시장, 지사 후보로 각기 등록해야 하나, 직무정지에 따른 공백이 큰 데다 현직프리미엄도 줄어들 수 있어 등록은 최대한 늦출 것으로 보인다.
2022년 6·1지선에선 시·도정 현안 등을 이유로 당시 이용섭 시장이 3월31일, 김영록 지사는 현직을 유지한 채 경선에 승리한 뒤 4월27일 예비후보로 등록했다. 김 지사는 지난해 초 대선 출마 당시에도 현직을 유지한 채 연차를 사용하며 ‘전국구 레이스’에 뛰어든 바 있다.
◆‘맹주’ 민주당, 공천전쟁 본격화…후보 검증 촉각
광주·전남 선출직 중 83%, 특히 단체장 90%, 광역의원 93%를 점유중인 더불어민주당은 선관위 예비후보 접수와 별개로 자체 현역평가와 예비후보자 온라인 접수자 대상 대상 1차 검증을 완료하고, 전날 적격 여부를 개별 통보했다.
공천 심사는 적합도 조사를 시작으로, 대표경력 증명과 면접 등을 거쳐 2월 말 시·도당 상무위에서 최종 의결하고, 3월 권역별 의원 경선, 기초단체장 공개면접과 합동토론회 등이 열리고, 4월엔 기초단체장 경선이 진행된다.
관심사인 통합 광역단체장 공천은 특별법과 맞물려 있어 세부로드맵은 나오지 않았지만, 2월 말 특별법 통과, 4월 초·중순 경선이 유력시 된다. 공천룰을 두고는 권리당원 50%·여론 50% 대신 시민배심원제, 권역별 경선, 선호도 투표가 거론되고 있다.
국회 정치개혁특별위원회에서 논의 중인 중대선거구제나 비례대표 확대, 통합단체 광역의원 정수 조정도 공천과 맞물려 변수로 떠오르고 있다. ◆확 커진 선거구, 치열한 이합집산…누가 빅텐트 치나
선거구역 확대가 가시화되면서 투표성향, 유권자 밀도, 지지 기반, 학·지·혈연, 당내 계파는 물론 ‘선거의 모선(母船)’격인 조직과 ‘선거전 실탄’인 자금을 고려한 후보 간 이합집산도 치열해질 전망이다. 실제 지역 정가에선 애초 시장, 지사 후보 중 유력주자를 중심으로 전략적 연대가 활발히 진행 중이고, 후원회장 등 모시기 경쟁도 치열하다.
친이재명(친명)계와 친정청래(친청)계 간 합종연횡과 세 결집도 윤곽이 드러나는 가운데 경선 과정에서 독주 체제가 버거울 경우 우군 확보를 위한 또 다른 ‘빅텐트’가 등장할 공산도 없진 않다.
정가관계자는 “세력 연대, 속칭 ‘짝짓기’를 위한 정치적 ‘썸 타기’가 치열할 수 밖에 없고, 그래서 ‘누가 누굴 만났다’는 말들이 많다”고 말했다.
선거운동도 경계를 넘었다. 애초 광주시장 후보 중 일부는 전남 권역별로 공개행보를 이어가며 표심 잡기에 나섰고, 전남지사 후보군 중 일부는 광주 시내버스 랩핑광고와 현수막 홍보전에 열을 올리고 있다. 판세 변화에 주목하며 조직을 재정비하거나 다각적인 러닝메이트, 유력인사 영입 등에 심혈을 기울이고 있다.
◆‘민주-혁신 합당’ 파열음…지역 정가도 뒤숭숭
민주당과 혁신당 합당 논의에 파열음이 일면서 최대 지지 기반인 광주·전남 정가도 뒤숭숭한 분위기다.
신당 명칭 등과 맞물린 흡수통합론과 공동대표제 논란 속에 심지어 ‘밀약설’까지 언급되면서 양당 당내 반발도 적지 않고, 민주당 당권파와 비당권파, 친명-친청 계파 갈등, 민주당과 혁신당 간 온도차로 합당카드 자체가 좌초될 위기에 까지 내몰리면서 지역 선거 판도에도 여파가 예상된다.
지지자들의 속내도 복잡하다. 출판기념회까지 마친 민주당 입지자는 “심경이 복잡하다”는 말로 현 상황을 대변하고 있고, 혁신당 입지자는 “민주당 독점에 맞서겠다며 ‘창조적 경쟁’, ‘호남 메기’를 외쳤는데 흡수 통합설이 나와 착잡하다”고 말했다. “중도층 이탈이 우려된다”는 말도 당 안팎에선 끊이질 않고 있다.·
