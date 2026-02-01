포켓몬 행사를 日야스쿠니 신사에서?…中 항의로 취소됐다

일본 게임 제작사 닌텐도의 계열사인 포켓몬 컴퍼니가 7일 포켓몬 게임 카드 행사를 A급 전범의 위패가 합사된 도쿄 야스쿠니신사에서 개최하려다가 취소했다. 중국 측의 강한 반발을 고려한 조치다.
1일 AP통신에 따르면 포켓몬 컴퍼니는 다가오는 주말에 야스쿠니 신사에서 포켓몬 게임 카드 관련 행사를 추진 중이었다. 포켓몬 카드는 전세계적으로 ‘수집용’으로 인식되면서 고가에 거래되는 등 선풍적인 인기를 끌고 있는 상품이다.
논란은 해당 행사 공지를 포켓몬 컴퍼니가 자사 웹사이트 등에 게시하면서 시작됐다. 행사 장소가 야스쿠니 신사라는 점이 부각되면서다. 250만 명에 달하는 일본의 전쟁 희생자들을 기리는 이 신사를 일본 총리가 참배할 때마다 중국과 한국은 크게 반발해왔다.
이번에도 중국 공산당 기관지인 런민(人民)일보는 웨이보를 통해 “역사를 무시하고 중국 인민의 감정을 상하게 하는 브랜드는 결국 시장에서 버림받을 것”이라며 “관련 기업들은 사회적 책임을 다하고 오락이라는 이름으로 역사의 무게를 가볍게 여겨서는 안 된다”고 지적했다. 다른 중국 언론들도 사설 등을 통해 소셜미디어 상에서 쏟아지는 분노를 인용해 비판에 가세했다.
결국 포켓몬 컴퍼니는 일본어와 중국어로 사과문을 발표했다. 해당 행사는 공인 포켓몬 카드 플레이어가 어린이들을 위해 개인적으로 기획한 것이라는 점을 강조했다. 그러면서 “애초에 개최돼서는 안 될 행사였다”며 “해당 행사는 취소되었으며, 웹사이트에서 관련 정보를 삭제했다”고 밝혔다.
댓글 0