SNT홀딩스, 지난해 영업이익 3000억 원 돌파

SNT그룹 지주사인 SNT홀딩스는 지난해 연결기준 매출액이 2조2357억 원으로 전년보다 22.8% 증가하고, 영업이익은 3007억 원으로 전년보다 30.1% 증가했다고 1일 밝혔다.
SNT에너지의 매출액은 6061억 원, 영업이익은 1113억 원(영업이익률 18.4%)으로 전년 대비 각각 106.0%, 400.5% 증가했다. SNT다이내믹스는 매출액 7120억 원으로 전년보다 15.9% 늘었다. 영업이익은 지난해보다 25.6% 증가한 855억 원으로 집계됐다. SNT모티브는 매출액 1조64억 원, 영업이익 1026억 원으로 전년보다 각각 3.9%, 4.5% 증가했다.
SNT그룹은 계열사별 주주총회를 거쳐 SNT홀딩스 주당 750원, SNT모티브 400원, SNT다이내믹스 400원, SNT에너지 300원의 결산 배당을 실시할 예정이다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0