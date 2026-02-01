SNT홀딩스, 지난해 영업이익 3000억 원 돌파

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 1일 10시 49분

글자크기 설정

지난 2024년 10월 2일 충남 계룡대에서 열린 ‘대한민국 국제방위산업전시회(KADEX)’에서 관람객들이 SNT 부스에서 전시물을 살펴보고 있다. 2024.10.2/뉴스1
지난 2024년 10월 2일 충남 계룡대에서 열린 ‘대한민국 국제방위산업전시회(KADEX)’에서 관람객들이 SNT 부스에서 전시물을 살펴보고 있다. 2024.10.2/뉴스1
SNT그룹 지주사인 SNT홀딩스는 지난해 연결기준 매출액이 2조2357억 원으로 전년보다 22.8% 증가하고, 영업이익은 3007억 원으로 전년보다 30.1% 증가했다고 1일 밝혔다.

SNT에너지의 매출액은 6061억 원, 영업이익은 1113억 원(영업이익률 18.4%)으로 전년 대비 각각 106.0%, 400.5% 증가했다. SNT다이내믹스는 매출액 7120억 원으로 전년보다 15.9% 늘었다. 영업이익은 지난해보다 25.6% 증가한 855억 원으로 집계됐다. SNT모티브는 매출액 1조64억 원, 영업이익 1026억 원으로 전년보다 각각 3.9%, 4.5% 증가했다.

SNT그룹은 계열사별 주주총회를 거쳐 SNT홀딩스 주당 750원, SNT모티브 400원, SNT다이내믹스 400원, SNT에너지 300원의 결산 배당을 실시할 예정이다.

#SNT홀딩스#매출액#SNT모티브#영업이익#SNT다이내믹스#SNT에너지
도영진 기자 0jin2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스