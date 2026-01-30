경희사이버대학교, 2026학년도 1학기 온라인 오리엔테이션 개최

경희사이버대학교는 오는 31일에 ‘2026학년도 1학기 온라인 오리엔테이션’을 진행한다고 밝혔다. 행사는 신입생과 편입생이 대학 생활을 시작하기 전, 학사 운영과 대학 생활의 전반적인 흐름을 이해할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
온라인 오리엔테이션 본식은 입학·학생처장의 환영사를 시작으로, 학교 소개와 학사 안내, 대학 생활 전반에 대한 기본적인 정보가 순차적으로 제공된다. 특히 본식은 온라인 생중계로 진행되며, 경희사이버대학교 공식 유튜브 채널을 통해 누구나 시청할 수 있다. 처음 사이버대학에서 학업을 시작하는 학생들이 새로운 학습 환경과 학사 구조를 부담 없이 이해할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.
이어 학부(과)별 온라인 오리엔테이션 및 간담회가 진행된다. 학과장 및 주임교수와의 실시간 온라인 미팅을 통해 전공별 교육 과정과 학습 방향, 학업 적응을 위한 주요 사항을 안내하며, 전공 학습의 흐름을 직접 확인할 수 있는 시간을 제공한다.
이번 오리엔테이션은 2026학년도 1학기 1차 모집 신·편입학 합격(예정)자뿐 아니라, 2차 모집 예비 지원자도 참여할 수 있다. 예비 지원자는 이를 통해 경희사이버대학교의 학사 운영 방식과 대학 생활 전반을 사전에 살펴볼 수 있다.
한편, 2026학년도 1학기 2차 모집은 오는 2월 19일까지 진행된다. 지원 방법과 전형 일정 등 자세한 사항은 입학지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 입학 관련 상담은 입학 상담 전화를 통해 안내받을 수 있다.
