‘선거법 위반 혐의’ 손현보 목사 징역 6개월에 집행유예 1년

불법 선거운동을 한 혐의로 구속됐던 손현보 세계로교회 담임목사가 1심에서 집행유예를 선고받았다.
부산지법 형사6부(부장판사 김용균)는 30일 공직선거법과 지방교육자치법 위반 혐의로 구속 기소된 손 목사에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다. 손 씨는 지난해 9월 구속된 지 5개월 만에 석방될 예정이다. 앞서 검찰은 지난해 11월 손 목사에게 징역 1년을 구형했다.
이날 재판부는 “목사의 지위를 이용해 신도들에게 조직적, 계획적인 부정 선거운동을 하며 선거의 공정성을 해친 점, 이 사건 범행으로 수사가 진행되고 있음에도 멈추지 않고 지속한 점을 참작한다”고 양형 이유를 설명했다. 이어 “적법하게 확보한 증거에 따라 피고인이 한 발언은 모두 사실인 것으로 확인된다”며 “특정 후보에 대한 당선과 낙선을 도모하려는 목적 의사와 고의가 있었음이 명백하다”고 판결 이유를 밝혔다.
재판부는 “담임 목사로 있는 교회의 신도 수와 유튜브 채널 구독자 수 등을 고려했을 때 영향력이 상당한 것으로 보이고, 다수의 잠재적 유권자에게 상당한 영향력을 행사한 것으로 보인다”고 덧붙였다.
손 목사는 부산시교육감 재선거를 앞둔 지난해 3월 부산 강서구 세계로교회 예배에서 특정 후보의 당선을 도우려고 대담을 진행하는 등 불법 선거운동을 한 혐의를 받고 있다. 대선을 앞둔 지난해 5, 6월에도 세계로교회에서 열린 기도회와 예배 등에서 당시 김문수 국민의힘 대선 후보를 지지하는 발언을 하는 반면 이재명 더불어민주당 대선 후보를 비방한 혐의도 받고 있다.
부산시 선거관리위원회는 지난해 3월 손 목사를 경찰에 고발했다. 경찰은 지난 세계로교회 사무실을 압수수색한 뒤 사안의 중대성, 재범 위험성 등을 고려해 같은 해 8월 구속영장을 신청했고, 지난해 9월 법원은 “도주 우려가 있다“며 손 목사의 구속영장을 발부했다.
