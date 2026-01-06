울산 올해 국가예산 3조7408억 원 확보

보통교부세 9654억… 역대 최대
울산시는 2026년도 보통교부세로 9654억 원을 확보했다고 5일 밝혔다. 이는 역대 최고액으로, 2025년도 9299억 원보다 355억 원(3.8%) 늘어난 규모다.
이에 따라 울산시의 올해 국가예산 확보액은 이미 확정된 2조7754억 원에 보통교부세를 더해 3조7408억 원으로 집계됐다. 이는 지난해보다 2080억 원(5.9%) 증가한 수치다.
보통교부세는 국가가 재정이 부족한 지방자치단체에 교부하는 자주재원으로, 용도가 정해진 국고보조금과 달리 지자체가 자율적으로 사용할 수 있다.
울산시는 정부의 어려운 재정 여건 속에서도 역대 최대 규모의 보통교부세를 확보하기 위해 교부세 산정의 근거가 되는 기초 통계를 정비하고, 행정 수요를 지속적으로 발굴해 왔다. 또한 행정안전부를 수시로 방문해 울산의 재정 수요와 교부세 확대 필요성을 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여 왔다.
시는 이번에 확보한 보통교부세를 활용해 역점 사업을 차질 없이 추진한다는 계획이다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0