‘강선우 1억 수수 의혹’ 서울청 배당…경찰 수사 착수

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 31일 10시 43분

글자크기 설정

정청래 민주당 대표가 24일 오후 국회 본회의장에서 열린 제430회국회(임시회) 제2차 본회의에서 김병기 더불어민주당 원내대표가 강선우 의원과 나가는 것을 쳐다보고 있다.
정청래 민주당 대표가 24일 오후 국회 본회의장에서 열린 제430회국회(임시회) 제2차 본회의에서 김병기 더불어민주당 원내대표가 강선우 의원과 나가는 것을 쳐다보고 있다.
경찰이 더불어민주당 강선우 의원실의 공천 관련 1억 원 수수 의혹에 대한 수사에 돌입한다.

31일 경찰은 강 의원과 김경 서울시의원 등에 대한 뇌물 등 혐의 고발 사건을 서울경찰청 공공범죄수사대에 배정했다.

강 의원 측은 2022년 지방선거 공천 과정에서 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 전달받은 혐의를 받고 있다. 해당 의혹은 강 의원이 김병기 당시 공천관리위원회 간사와 해당 문제를 논의했고 당시 나눈 대화 녹취 자료가 공개되며 알려졌다. 김태우 전 서울 강서구청장 등은 해당 의혹을 경찰에 고발했고 경찰도 수사에 착수했다.

이와 별도로 서울청 공공범죄수사대는 이날 오후 2시 김병기 의원의 ‘쿠팡 식사’ 의혹을 고발한 사법정의행동바로세우기시민행동 김한메 대표를 소환해 조사한다.

김 의원은 국정감사를 앞둔 지난 9월 박대준 당시 쿠팡 대표 등과 만난 것으로 알려졌다. 이를 두고 쿠팡에 취업한 자신의 전 보좌관 인사에 영향을 미치려 했다는 의혹이 불거졌다.
#강선우#더불어민주당#뇌물수수
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스