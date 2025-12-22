“생존율 1%의 기적”…328g 극초미숙아 191일 만에 집으로

출생 당시 몸무게가 400g에도 미치지 않아 생존을 장담할 수 없던 극초미숙아가 의료진의 포기하지 않는 치료와 부모의 곁을 지키는 돌봄 속에 기적처럼 회복해 가족의 품으로 돌아갔다.
22일 대구가톨릭대병원에 따르면 출생 체중 328g의 초극소저체중출생아 이유주 양이 191일간의 신생아 집중 치료를 마친 뒤 지난 19일 퇴원했다. 태어나자마자 생사의 경계에 놓였던 아이는 이제 스스로 숨 쉬고 먹을 수 있을 만큼 몸을 키웠다. 퇴원 당시 체중은 4㎏까지 늘어 있었다.
이유주 양은 태아성장지연으로 사산 위험이 컸던 상황에서 지난 6월 12일, 재태기간 26주 만에 응급 제왕절개로 태어났다. 출생 직후부터 의료진은 신생아 집중 치료를 이어갔다.
● 생존율 1%…포기하지 않은 치료와 곁을 지킨 부모
출생 체중 1㎏ 미만의 미숙아는 장기 기능이 충분히 성숙하지 않아 각종 합병증 위험이 크다. 체중이 낮을수록 질환이 발생할 가능성과 증상의 심각성도 증가한다.
300g대 초극소저체중출생아는 혈관 확보와 기본적인 채혈조차 어려운 데다, 빈혈과 호흡부전, 감염 위험이 극도로 높아 치료 난도가 가장 높은 환자군으로 분류된다.
이 양 역시 치료 과정에서 여러 차례 위기를 넘겨야 했다. 그러나 의료진은 치료를 멈추지 않았고, 부모는 아이 곁을 떠나지 않았다.
그 시간들이 쌓이며 상태는 서서히 안정됐고, 지난 9월에는 신생아중환자실에서 100일을 맞을 만큼 회복했다. 부모는 “출생 당시에는 아이를 품에 안았다는 기쁨보다 잃을지 모른다는 두려움이 더 컸다”며 “의료진이 끝까지 포기하지 않았고, 유주도 스스로 살아내려는 힘을 보여줘 너무 고맙다”고 말했다. 이어 “아프지 않고 건강하게 자라주기만 바란다”고 전했다.
● 300g대 출생아 퇴원, 의료계에서도 이례적
이번 퇴원은 의료계에서도 이례적인 사례로 받아들여진다. 지난해 발표된 제3차 신생아중환자실 적정성 평가 결과에 따르면 출생 체중 500g 미만 신생아의 생존율은 26.1%에 그친다. 300g대 초극소저체중출생아의 생존율은 1%에도 미치지 않는다.
300g대 출생아가 집중 치료를 마치고 퇴원한 사례는 국내는 물론 세계적으로도 극히 드물다.
정지은 대구가톨릭대병원 모아센터장은 “극초미숙아의 생존을 지역 의료 현장에서 이뤄냈다는 점에서 의미가 크다”며 “아이의 생명을 지키기 위해 끝까지 함께한 의료진과 부모 모두에게 깊이 감사드린다”고 말했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
