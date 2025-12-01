[중부판/캠퍼스 소식]국립강릉원주대 外

O…국립강릉원주대(총장 박덕영) 환경조경학과는 20일 강릉캠퍼스 생명과학2호관 228호에서 ‘한중일 조경 국제심포지엄’을 연다. 이번 심포지엄의 주제는 ‘충격 이후: 동아시아의 지역은 어떻게 살아나는가’이다. 일본의 재난 회복 사례, 중국의 문화재 및 관광 변화, 한국의 지역 재생 등에 관한 각국 전문가들의 심도 있는 발표와 토론이 진행된다.
O…충북대(총장 고창섭)는 법무부가 추진하는 ‘K-STAR 비자트랙’ 참여대학에 선정돼 내년부터 3년간 우수 외국인 연구 인재의 체류와 정착을 지원하는 국가 전략사업을 수행한다고 17일 밝혔다. 충북대는 교육부 BK21 대학원혁신지원사업과 교육국제화역량 인증제에서 우수한 평가를 받아 과학기술 분야 연구·교육 역량을 인정받았다.
O…목원대(총장 이희학)는 동남아시아 지역과의 국제 교육 협력 확대와 선교 등을 위해 목원대 국제교육원 라오스 버께오분원 드림스쿨 현판식 행사를 진행했다고 17일 밝혔다. 선교사 주도로 설립된 드림스쿨은 유치원부터 고등학교까지 통합교육을 한다. 지난해 이 총장이 드림스쿨을 방문해 학생 교류와 협력을 위한 협약을 체결했다.
O…한국기술교육대(총장 유길상) 산학협력단은 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원에서 실시한 ‘2025년 연구지원체계평가(대학유형)’에서 A등급을 획득했다고 17일 밝혔다. 이번 평가에서 충청권 대학 중 한국기술교육대만 A등급을 받았다. 연구지원조직의 운영역량, 연구자 처우개선 정도, 연구비 집행 투명성, 연구제도 운영 합리성 등 모든 항목에서 우수한 성과를 거뒀다.
