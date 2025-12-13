광주대표도서관 붕괴사고 매몰자 추가 수습…3명 사망·1명 실종

광주대표도서관 붕괴사고로 매몰된 노동자가 13일 추가로 발견됐으나 끝내 숨졌다.
13일 광주소방안전본부 등에 따르면, 구조당국은 이날 오전 1시 3분경 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴사고 현장에서 매몰된 작업자 50대 남성 A씨를 발견하고 구조에 나섰다.
하지만 A 씨는 이미 숨진 상태였고 소방당국은 30여분 만에 그를 수습했다. 숨진 A 씨는 사고 직전 지하층에서 배관 작업을 하던 인부로 확인됐다.
이번 붕괴 사고로 인한 인명 피해는 사망자 3명으로 늘었다. 1명은 여전히 매몰된 상태다.
소방당국은 붕괴사고 현장 지하 1층과 2층 사이에 매몰자가 있을 것이라고 판단하고 자정을 기해 구조 작전을 재개한 뒤 집중 수색 중이다.
수색이 중단되는 동안에는 트러스 철골 구조물이 추가로 붕괴하는 것을 막기 위해 와이어를 연결해 고정하는 등 구조물 안정화 작업도 했다.
이번 사고는 11일 오후 1시 58분경 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 대표도서관 건립 공사장 일부가 붕괴하면서 발생했다. 작업자 4명이 매몰돼 3명은 숨졌고 나머지 1명의 위치는 아직 확인되지 않고 있다.
