“김혜경 수사 미진”·“한동훈 사악”…尹부부, 박성재에 수시로 문자 지시

박성재 전 법무장관, 내란·청탁금지법 위반 등 혐의 특검 공소장
尹 “한동훈, 도이치 사건 2년 끌고 온 것 사악한 의도에 기인”
윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨가 본인의 명품가방 수수 의혹 사건 검찰 수사가 본격화하자 박성재 법무부 장관에게 연락해 문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사 등의 수사가 미진한 이유에 대해 문제 제기가 필요하다는 문자 메시지를 보낸 것으로 확인됐다.
12일 뉴스1이 확보한 박 전 장관의 내란(중요임무종사), 청탁금지법 위반 등 혐의 공소장에 따르면, 내란특검팀(특별검사 조은석)은 박 전 장관과 윤 전 대통령 부부를 ‘정치적 공동체 관계’로 규정하며 이같은 내용을 적시했다.
특검은 “박 전 장관은 윤석열, 김건희의 지시·요청 등에 따라 윤석열과 김건희에 대한 수사 상황을 보고받고, 수사 및 특검법 발의에 대한 방어 방법을 논의했다”면서 “지난해 5월 도이치모터스 주가조작 의혹, 명품가방 수수 의혹 등 김건희가 연루된 사건으로 정치적 위기 상황을 겪자 피의자인 김건희와 직접 연락을 주고받으며 사건 정보를 공유하고 수사지휘권을 보유한 법무부 장관의 권한을 위법·부당하게 행사해 윤석열의 정치적 입지와 세력을 유지하는 데 기여했다”고 적었다.
구체적으로 김 씨는 지난해 5월 5일 오후 2시쯤 박 전 장관에게 이원석 당시 검찰총장의 서울중앙지검 명품가방 사건 전담수사팀 설치 지시와 관련해 “수사팀 구성 지시는 중앙지검이나 대검 중간 간부 상의 없이 총장의 전격적 지시라고 함. 김창진 중앙지검 1차장검사가 특별수사팀 구성이 필요하다고 보고했다는 부분이 사실인지 법무부 검찰국장 등을 통해 확인 필요함” 등 내용이 담긴 텔레그램 문자 메시지를 보냈다.
같은 날 오후 7시 30분쯤 김 씨는 재차 박 전 장관에게 “김정숙 수사와 수원지검의 김혜경 수사 미진 이유와 혹시 대검 측에서 해당 수사를 막은 행위가 있었는지 등에 대한 의문 제기도 필요. 김명수 대법원장 수사는 2년이 넘어가는데 결론 없이 방치되고 있는 이유는 무엇인지 등 문제 제기도 필요”라는 문자 메시지를 보냈다.
특검은 “(김 씨가 박 전 장관에게) 당시 이원석 검찰총장이 명품가방 수수의혹 사건 전담수사팀을 구성하도록 지시한 경위를 법무부 검찰국장 등을 통해 파악하도록 요구했다”고 공소장에 적시했다.
윤 전 대통령 부부는 지난해 5월 13일 박 전 장관에게 “용산이 4월 말이나 5월 초에 총장의 업무실적, 능력, 자기 정치 등의 문제점을 지적하며 용퇴를 요구했지만 총장이 거부하고 개기기로 했다”는 내용의 텔레그램 메시지를 각각 보냈다.
이 시점은 이 전 총장이 김 씨 수사를 신속히 처리하겠다고 밝힌 뒤 중앙지검 지휘부가 대거 교체된 때다.
윤 전 대통령은 검찰에서 김 씨 관련 도이치모터스 주가조작 사건을 기소하지 않겠다고 발표한 지난해 10월 17일 오후 박 전 장관에게 “문 정권의 도이치모터스 검찰 수사 자체가 공소시효가 다 된 10년 전 일을 무한 별건의 별건 수사로, 장장 2년간 막대한 수사 인력을 투입하며 민주당과 언론에 흘려 마타도어 대선 이슈를 만들어내는 등 검찰 역사상 전례 없는 불법 수사”라고 문자 메시지를 보냈다.
해당 메시지에는 “한동훈이 사건을 매듭짓지 않고 2년간 끌고 온 것도 사악한 의도에 기인”이라는 내용도 담겼다.
윤 전 대통령은 같은 날 저녁 박 전 장관과 약 36분 동안 통화하면서 문자메시지 내용을 논의하고 김건희에 대한 수사를 무마시키는 방법을 찾도록 요구한 것으로 파악됐다.
