사회
유럽 특급열차 탄다면 이런 분위기일까
동아일보
업데이트
2025-12-04 03:51
2025년 12월 4일 03시 51분
입력
2025-12-04 03:00
2025년 12월 4일 03시 00분
신원건 기자
프린트
서울 노원구가 공릉동 화랑대 철도공원에 조성한 ‘익스프레스 노원’에서 시민들이 식사를 즐기고 있다. 영화 세트 제작 전문가들이 만든 특급열차 콘셉트의 레스토랑 객차와 실제 무궁화호 객차를 개조한 주방칸으로 꾸며진 이색 공간으로, 유럽 특급열차 분위기를 구현했다.
#노원구
#화랑대 철도공원
#익스프레스 노원
신원건 기자 laputa@donga.com
