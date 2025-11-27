與법사위 “檢, 나경원 판결 왜 항소 안하나…검사들 입장 안내나”

검찰이 2019년 국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건으로 기소된 나경원 의원 등에 대한 1심 선고에 대해 항소하지 않기로 하자 국회 법제사법위원회 소속 여당 의원들은 “이번 항소포기는 대검예규를 위반한 것”이라고 비판했다. 또 더불어민주당 김용민 의원은 “검사들이 입장을 내는지 그리고 사퇴도 불사하는지 지켜볼 것”이라고 밝혔다. 같은 당 박홍근 의원도 “이것도 국정조사하자”고 주장했다.
앞서 ‘대장동 항소 포기’ 당시 검사들이 집단 반발하고, 국민의힘이 국정조사를 요구한 것을 겨냥한 것으로 보인다.
이날 법사위 위원들은 입장문을 통해 “항소기준에 대한 대검예규 제14조 제1항제1호에 따르면 형종(무기, 유기, 벌금)이 달라진 경우 항소한다라고 규정하고 있다”며 “따라서 항소를 하지 않은 것은 이를 위반한 것”이라고 지적했다.
아울러 “나경원 의원에 대해 해당 사건의 범죄행위 외에 현재까지 법사위에서 지속적으로 자행되고 있는 국회법 위반행위가 양형에 반영되지 않아 항소를 했어야 하는 사안”이라고 했다.
피고인들의 범행동기에 사적이익 추구가 없었다는 검찰의 주장과 관련해서는 “국회법 위반 자체가 국가적 법익 침해와 공적영역의 문제라는 점을 이해하지 못한데 따른 오판”이라고 주장했다.
검찰 측이 장기화된 분쟁을 최소화 할 필요가 있다고 밝힌 것과 관련해서는 “일반 국민의 눈높이에서 도저히 이해할 수 없는 궤변”이라고 비난했다. 그러면서 “권력자들의 버티기 전략과 시간끌기 전략을 검찰이 정식으로 인정해 준 후안무치한 결정”이라고 덧붙였다.
김 의원은 27일 오후 페이스북을 통해 “검찰이 나경원 사건에 대해 항소를 포기했다고 한다”며 이같이 밝혔다.
김 의원은 “항소 포기와 상관없이 나경원 의원은 이제 법사위를 떠나기 바란다”고 말했다.
박 의원은 같은 날 페이스북에서 “패스트트랙 항소 포기, 이것도 국정조사합시다!”라고 밝혔다.
박 의원은 “패스트트랙 사건의 주범인 나경원 의원의 구형은 특수공무집행방해에서 1년 6개월, 국회법 위반에서 6개월이었는데 선고된 형량은 검찰의 항소 기준인 2분의 1에 훨씬 못 미치는 벌금 2,000만원과 400만원이었다”며 “그럼에도 범행 동기가 사적이익 추구가 아니고 6년 가까이 장기화된 분쟁이라는 얼토당토 않은 핑계로 항소를 포기했다”고 비판했다.
이어 “자기들이 수사를 질질 끌어놓고 그걸 핑계로 항소를 포기하다니, 뻔뻔한 자가발전에 혀를 내두를 지경”이라며 “법원이 패스트트랙 사건의 주범들의 의원직을 보전해주는 정치적 판결을 했고, 검찰은 이에 호응하듯 항소를 포기했다”고 지적했다.
박 의원은 “국민의힘은 대장동 항소 문제를 두고 국정조사를 요구 중”이라며 “저는 오히려 패스트트랙 항소 포기 문제야말로 국정조사로 심각하게 다뤄져야 할 사안이라고 본다”고 국정조사를 제안했다. 그러면서 “통상 1심 판결까지 6.6개월이 걸리는 형사사건에서 유독 패스트트랙 사건만 검찰과 법원이 질질 끈 이유가 자못 궁금하다”고 주장했다.
검찰은 이날 국회 패스트트랙 충돌 사건으로 재판에 넘겨진 나 의원과 황교안 전 자유한국당 대표 등에 대한 1심 선고에 항소하지 않기로 했다.
대검찰청 대변인실은 “서울남부지검은 오늘 해당 사건과 관련해 수사팀·공판팀 및 대검찰청과 심도 있는 검토와 논의를 거쳐 피고인들 전원에 대해 항소를 제기하지 않기로 결정했다”고 밝혔다.
검찰은 “피고인들의 범행은 폭력 등 불법적인 수단으로 입법 활동을 방해하는 행위로서 정당성을 인정받기 어렵고 죄책이 가볍지 않았다”며 “그럼에도 불구하고 일부 피고인들에 대해 기준에 미치지 못한 형이 선고된 것에 대해선 아쉬운 점이 없지 않다”고 했다.
그러나 검찰은 범행 전반에 대해 유죄가 선고됐고 피고인들의 범행 동기가 사적 이익 추구에 있지 않은 점 등을 고려해 항소를 포기했다는 입장이다.
앞서 서울남부지법 형사합의11부(부장판사 장찬)는 나경원 국민의힘 의원에게 특수공무집행방해 등 혐의에 대해 벌금 2000만 원, 국회법 위반 혐의에 대해 벌금 400만 원을 각 선고했다.
일반 형사사건에서는 금고 이상의 형이, 국회법 위반 사건에서는 벌금 500만 원 이상이 선고돼야 의원직을 잃는다. 쌍방 항소 포기로 이대로 형이 확정되면 나 의원은 의원직을 유지한다.
