평택 아파트 옥상서 여성 3명 추락사…10대 2명·20대 1명

경기 평택시의 한 아파트 옥상에서 여성 3명이 추락해 숨졌다.
27일 경찰에 따르면 전날 오전 8시 30분경 평택시 평택동 한 아파트에서 “사람이 떨어졌다”는 119 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 구급대는 아파트 단지에 심정지 상태로 쓰러져 있는 여성 3명을 발견했다. 이들은 모두 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
사망자는 10대 2명, 20대 1명으로, 현장에서는 타살 정황이나 유서는 발견되지 않았다.
경찰은 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석한 결과, 이들이 옥상에서 투신했을 가능성이 큰 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
경찰 관계자는 “유족 진술과 주변인 등에 대한 조사를 통해 숨진 3명의 관계를 파악 중”이라며 “아직 이들 사이 연결 고리가 확인되지 않은 상태”라고 전했다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0