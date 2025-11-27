여의도 지하벙커 ‘캣츠 앤 독스’ 사진전

24일 서울 영등포구 여의도 지하벙커에서 관람객들이 사진·영상 작품을 살펴보고 있다. 서울시는 11월 21일부터 내년 5월 14일까지 이곳에서 세계적인 사진가 얀 아르튀스 베르트랑의 사진·영상 전시 ‘캣츠 앤 독스: 더 그레이트 시빌라이제이션(THE GREAT CIVILIZATION)’을 연다. 여의도 지하벙커는 현재 공공 전시와 문화 프로그램을 운영하는 복합 문화공간으로 활용되고 있다.

