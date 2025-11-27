본문으로 바로가기
사회
여의도 지하벙커 ‘캣츠 앤 독스’ 사진전
동아일보
입력
2025-11-27 03:00
2025년 11월 27일 03시 00분
전영한 기자
24일 서울 영등포구 여의도 지하벙커에서 관람객들이 사진·영상 작품을 살펴보고 있다. 서울시는 11월 21일부터 내년 5월 14일까지 이곳에서 세계적인 사진가 얀 아르튀스 베르트랑의 사진·영상 전시 ‘캣츠 앤 독스: 더 그레이트 시빌라이제이션(THE GREAT CIVILIZATION)’을 연다. 여의도 지하벙커는 현재 공공 전시와 문화 프로그램을 운영하는 복합 문화공간으로 활용되고 있다.
#여의도 지하벙커
#캣츠 앤 독스
#사진전
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
